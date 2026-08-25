Томатный соус на зиму: как приготовить густую домашнюю заготовку

Конец лета — самое время, когда созревают сочные грунтовые помидоры, а значит, можно подумать о домашних заготовках. Один из самых простых вариантов — томатный соус, который зимой пригодится для пиццы, пасты, борща, голубцов, мяса и других блюд.

Такой соус легко приготовить с минимальным количеством ингредиентов. Главное — взять спелые мясистые помидоры и хорошо выпарить лишнюю жидкость.

Домашний томатный соус: рецепт

Приготовить домашний томатный соус несложно — понадобятся только спелые помидоры, немного соли и сахара. Сначала томаты нужно хорошо проварить, затем измельчить и протереть через сито, чтобы соус получился однородным и без семян.

После этого массу уваривают до желаемой густоты и разливают в подготовленные банки.

Ингредиенты:

помидоры — 1,2 кг;

соль — по вкусу;

сахар — по вкусу.

Процес приготовления

На 100 г готового продукта: 18 ккал, белки — 0,9 г, жиры — 0,2 г, углеводы — 3,9 г.

Для начала помидоры нужно хорошо вымыть, срезать поврежденные места и нарезать овощи крупными кусочками. Переложи их в кастрюлю с толстым дном и поставьте на плиту. После закипания варите томаты примерно 20–25 минут, пока они не станут мягкими.

Готовые помидоры снимите с огня и перебей погружным блендером до однородной массы. Затем протертые томаты пропустите через мелкое сито, чтобы убрать семена и остатки кожицы. Так соус будет иметь гладкую и нежную консистенцию.

Полученную томатную массу снова поставьте на плиту и уваривайте без крышки на слабом огне. Если соус получается слишком жидким, часть лишней прозрачной жидкости можно осторожно убрать половником. Время приготовления зависит от количества влаги в помидорах и желаемой густоты соуса.

Когда масса станет достаточно густой, добавь соль и сахар по вкусу. Хорошо перемешайте и еще немного прогрейте соус.

Горячий томатный соус разлей в заранее стерилизованные банки, сразу закройте их крышками и герметично закупорьте. Этот домашний томатный соус можно оставить нейтральным, а уже во время приготовления блюда добавлять к нему чеснок, сушеные травы, базилик, паприку или перец чили.

Заготовка подойдет как основа для соусов, супов и подлив, а также станет быстрым дополнением к мясу, макаронам или домашней пицце.

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Томатный соус на зиму: какие помидоры выбрать

Для заготовки лучше всего подходят мясистые сорта с небольшим количеством сока. Например, можно взять помидоры сорта Сливка. Они хорошо развариваются и позволяют получить густую консистенцию без длительного уваривания.

Небольшие трещины или точки на овощах не станут проблемой. Поврежденные участки достаточно срезать, а сами помидоры хорошо вымыть.

Чтобы томатный соус на зиму получился густым, его нужно варить без крышки на слабом огне. Во время приготовления массу стоит периодически помешивать деревянной ложкой, чтобы она не пригорела.

Перед консервацией банки нужно тщательно вымыть и простерилизовать. Пол-литровые емкости можно подготовить одним из нескольких способов.

На пару банки стерилизуют примерно 6–8 минут. В духовке их можно прогреть около 15 минут при температуре 180 °C. Для микроволновки достаточно налить на дно примерно 2 см воды и поставить емкость на 3–5 минут на максимальной мощности.

Металлические крышки рекомендуют прокипятить в течение 10 минут.

Именно поэтому томатный соус на зиму — одна из самых практичных заготовок из помидоров: зимой достаточно открыть банку, добавить любимые специи — и домашняя основа для блюда уже готова.

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