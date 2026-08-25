Куда поехать на море в сентябре 2026: топ-10 стран с теплым морем по доступным ценам

Сентябрь — отличная возможность продлить лето у моря без огромной толпы и изнуряющей жары.

Да и среди предложений туроператоров можно найти довольно бюджетные туры. Так почему бы не рассмотреть, например, Египет, где после августовского пика туристов становится меньше, или Тунис, где морская вода остается на уровне +25…26°C?

Конечно, выловить из множества предложений хороший тур непросто, но мы готовы дать некоторые полезные «маячки». Читай, куда поехать на море в сентябре 2026 — в материале Вікон.

Куда лучше поехать на море в сентябре 2026 за границу: самые популярные направления

Если ориентироваться на бюджетный отдых у моря, сейчас наиболее интересными выглядят Египет, Болгария и некоторые туры в Турцию. Цены на них напрямую зависят от города выезда и даты.

Египет

Египет — хороший выбор для тех, кто мечтает о теплом море даже в конце сентября. Самые популярные курорты — Хургада, Шарм-эль-Шейх, Макади-Бей и Марса-Алам. Большинство пакетов туроператоров предусматривает All Inclusive. Бюджетные варианты на сентябрь можно искать примерно от 20–25 тыс. грн за человека в неделю, но нужно учитывать, что вылет будет из зарубежного аэропорта.

Болгария

Болгария — один из самых бюджетных вариантов для морского отдыха в сентябре 2026 года. Самые популярные курорты — Солнечный берег, Золотые пески, Несебр, Равда и Обзор. В начале месяца воздух может прогреваться до +28°C, а водичка — до +24…25°C. Бюджетные туры стартуют примерно от 13–15 тысяч грн за человека.

Турция

Турция в сентябре привлекает теплым морем и большим количеством отелей с All Inclusive. Для бюджетного отдыха можно рассмотреть Аланью, Сиде, Кемер и Анталью. Сентябрь здесь менее жаркий, но море остается теплым. Турецкие туры стоит искать от примерно 20 тыс. грн за человека, хотя реальная цена сильно зависит от количества звезд отеля.

Куда поехать на море в сентябре за границей: живописно и бюджетно

Греция

В сентябре Греция остается отличным вариантом для пляжного отдыха. Среди популярных курортов — Салоники, Халкидики, Крит, Родос, Корфу и Закинф. Доступны автобусные туры. Самые дешевые предложения можно искать примерно от 20 тыс. грн за человека, в зависимости от курорта и продолжительности.

Албания

Албания в сентябре — для тех, кто ищет теплое море, красивые пляжи и относительно доступные цены. Среди самых популярных курортов — Саранда, Ксамиль, Влёра и Дуррес. В начале осени жара спадает, а море остается комфортным для купания. Бюджетные туры можно найти примерно от 18–22 тыс. грн за человека. Есть предложения с вылетом из Кишинева.

Черногория

Черногория позволяет совместить море и живописные путешествия. Самые популярные курорты — Будва, Бечичи, Петровац, Бар и Херцег-Нови. В сентябре здесь уже нет летней жары, но море остается идеальным для пляжного отдыха. Бюджетные предложения — от 25 тыс. грн за человека.

Хорватия

Хорватия в сентябре привлекает теплой погодой, чистым Адриатическим морем и меньшим количеством туристов. Для более доступного отдыха можно рассматривать Сплит, Макарску, Трогир и Дубровник. Самые бюджетные варианты обычно связаны с автобусными турами. Ориентировочная цена — от 20–25 тыс. грн за человека в зависимости от маршрута и отеля.

Куда лучше поехать на море в сентябре 2026, если хочешь расширить географию путешествий

Тунис

Тунис — еще одно направление к теплому морю в сентябре. Самые популярные курорты — Хаммамет, Сусс, Монастир, Махдия и Джерба. Температура воздуха остается летней, и вода хорошо прогрета. Для бюджетной поездки стоит рассматривать отели 3–4* с All Inclusive — цены могут стартовать примерно от 20–25 тыс. грн за человека. В сентябре доступны авиатуры из Кишинева и Жешува.

Кипр

Кипр — один из лучших вариантов. Самые популярные курорты — Айя-Напа, Протарас, Ларнака и Пафос. В этот период здесь тепло, а море остается комфортным для купания. При этом Кипр обычно дороже Болгарии или автобусной Греции. Бюджетные туры стоит искать от примерно 25–30 тыс. грн за человека.

Испания

Испания в сентябре — отличный выбор для пляжного отдыха и интересной культурной программы. Среди популярных направлений — Майорка, Барселона, Коста-Брава и Коста-Дорада. Море остается теплым, а туристов становится меньше. Для экономии стоит обратить внимание на туры с ранним бронированием. Ориентировочно бюджетный отдых стартует от 25–30 тыс. грн за человека.

Приехать на отдых — и уже на месте обнаружить, что нет шлепанцев или панамы? Чтобы такого не произошло, лучше загодя составить список важных вещей. Поэтому напоминаем, что стоит взять с собой на море.

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