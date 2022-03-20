Одесское послание для Путина. Как Коля Серга в терробороне возле театра пел

Песня всегда была с украинцами. А юмористическая песня еще больше придает сил и вдохновение сражаться.

Украинский телеведущий и испольнитель Коля Серга перепел песню Шаланды, полные кефали. Составил актуальный текст о Путине и спел известную композицию на новый лад возле известного Одесского театра.

В песне с юмором о том, как местные готовы встречать русские корабли.

У нас в Одессе, как в Париже, увидеть раз — и умереть.

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Словами и аккордами Коля Серга поделился на своей странице в Instagram.

— Пусть эта песня звучит из каждой одесской форточки и сквозняком прямо к российским кораблям, — написал артист.

Артисты всегда выплескивают свою боль, переживания и другие эмоции в творчество. Раньше мы рассказывали о новой песне NK Я — Украина.