Шоу-биз

Одесское послание для Путина. Как Коля Серга в терробороне возле театра пел

Богдана Макалюк, редактор сайта 20 марта 2022, 15:13
Пісня Колі Сєрги про Путіна
Фото: Instagram

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