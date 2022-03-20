Одесское послание для Путина. Как Коля Серга в терробороне возле театра пел

Песня всегда была с украинцами. А юмористическая песня еще больше придает сил и вдохновение сражаться.
Украинский телеведущий и испольнитель Коля Серга перепел песню Шаланды, полные кефали. Составил актуальный текст о Путине и спел известную композицию на новый лад возле известного Одесского театра.
В песне с юмором о том, как местные готовы встречать русские корабли.
У нас в Одессе, как в Париже, увидеть раз — и умереть.
У нас в Одессе, как в Париже, увидеть раз — и умереть.
Словами и аккордами Коля Серга поделился на своей странице в Instagram.
— Пусть эта песня звучит из каждой одесской форточки и сквозняком прямо к российским кораблям, — написал артист.
Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Николай Серга (@thekolya)
Публикация от Николай Серга (@thekolya)
Артисты всегда выплескивают свою боль, переживания и другие эмоции в творчество. Раньше мы рассказывали о новой песне NK Я — Украина.