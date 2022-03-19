Українки знову на висоті: Магучіх виграла золоту медаль чемпіонату світу з легкої атлетики

Велика перемога однієї людини здатна надихнути мільйони продовжити свій шлях до спільної.

Легкоатлетка Ярослава Магучіх вже багато років здобуває для України медалі змаганнях зі стрибків у висоту, попри свій досить юний вік.

Дівчина вже встигла стати бронзовою призеркою Олімпійських ігор у Токіо-2020. У 2019 році вона перемогла на Чемпіонаті Європи з легкої атлетики у приміщенні, що проводився у місті Торунь.

Цього року Ярослава Магучіх вийшла на новий рівень досягнень та отримала перемогу вже на світовому рівні, перевершивши минулий результат.

19 березня у сербському Белграді, де проводилось змагання, українка досягла висоти у 2,02 м.

Однак на високих позиціях вона не залишилась одна і до неї приєдналась ще одна українка Ірина Геращенко. Дівчина посіла п’яте місце, зумівши взяти висоту 1,92 м.

На світовому змаганні Україну представляють ще Анна Плотіцина, яка бореться в бігу на 60 метрів з бар’єрами, Яна Гладійчук – у стрибках з жердиною, а Марина Бех-Романчук побореться за медалі в потрійному стрибку і стрибках у довжину.

Крім того, маємо надії на нові перемоги не лише у Белграді на спортивному поприщі, але й у себе вдома над окупантським військом.

Так само як і спорт, важлива українська музика. Оскільки, де звучить наша музика — ми стаємо непереможні, а бойовий дух злітає на небачені вершини, як і наші фантастичні спортсменки.

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