Украинки снова на высоте: Магучих выиграла золотую медаль чемпионата мира по легкой атлетике

Большая победа одного человека способна вдохновить миллионы продолжить свой путь к одной общей.

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих уже много лет получает для Украины медали на соревнованиях по прыжкам в высоту, несмотря на свой довольно юный возраст.

Девушка уже успела стать бронзовым призером Олимпийских игр в Токио-2020. В 2019 году она победила на Чемпионате Европы по легкой атлетике в помещении, проводившемся в городе Торунь.

В этом году Ярослава Магучих вышла на новый уровень достижений и одержала победу уже на мировом уровне, превзойдя прошлый результат.

В сербском Белграде, где проводилось соревнование, украинка достигла высоты в 2,02 м.

Однако на высоких позициях она не осталась одна, и к ней присоединилась еще одна украинка Ирина Геращенко. Девушка заняла пятое место, сумев взять высоту 1,92 м.

На мировом соревновании Украину представляют еще Анна Плотицина, которая борется в беге на 60 метров с барьерами, Яна Гладийчук – в прыжках с шестом, а Марина Бех-Романчук сразится за медали в тройном прыжке и прыжках в длину.

Кроме того, надеемся на новые победы не только в Белграде на спортивном поприще, но и у себя дома над оккупантским войском.

Так же как и спорт, важна украинская музыка. Поскольку где звучит наша музыка – мы становимся непобедимыми, а боевой дух взмывает на невиданные вершины, как и наши фантастические спортсменки.

Читай, как украинская песня поддерживает в трудную минуту и ​​выбирай для себя композицию из подборки от Елены Зеленской и редакции Вікон.