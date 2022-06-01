Погаси, чтобы утром проснуться — почему светомаскировка важна во время войны

Мы очень много говорим о безопасности во время войны, поэтому напомним и объясним ещё одно важное правило жизни в военных реалиях — светомаскировка.

Особенно это важно помнить тем, кто проживает в многоэтажках и небоскребах — их очень хорошо видно на фоне ночного неба. Они, как правило, больше всего страдают от обломков или непосредственного попадания вражеских ракет.

Почему светомаскировка — важный элемент защиты?

Именно потому, что свет на улицах и в домах помогает врагу ориентироваться и наносить удары. Центр противодействия дезинформации говорит об этом ещё с первых дней войны.

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Следуй простым правилам:

выключай свет в тёмное время суток;

зашторивай окна;

гаси уличное освещение домов;

предприниматели должны выключать уличные вывески.

При соблюдении таких условий жилые дома и пригородные зоны станут для врага незаметными.

Берегите себя! Поддерживайте друг друга и помогайте тем, кто в этом нуждается. А если ты потерял связь с кем-то из своих родственников или близких, можешь обратиться в Национальное бюро для поиска людей.