Що з вашим будинком? Бабуся не стримала сліз… Болюча історія сильних людей

У селищі Кутузівка, що на Харківщині, вже понад рік із десяток мешканців живуть у підземеллі. Бо їхні будинки розбиті та вигорілі.

Люди облаштувалися у підвалі тамтешнього дитсадочка. На початку вторгнення там мешкало близько 150 людей, нині більшість порозʼїжджалася.

Лишилися ті, кому нікуди йти. Одна з таких — 73-річна Марфа Хижняк. Має й дітей, і онуків, і навіть правнук уже під час великої війни народився. А звідси, каже, нікуди не хоче їхати. Сподівається на перемогу і те, що навесні їхні розбиті будинки почнуть ремонтувати.

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На питання нашої кореспондентки: “Що з вашим будинком?” — заплакала. Її панельний будинок знищила російська армія, але вона все ще чекає кращих часів тут, у рідному для неї селі.

Нагадаємо, що раніше ми розповідали про те, як переселенці з Харкова будують модульні будинки на Рівненщині.