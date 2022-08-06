Люди без житла: у Києві триває відновлення — що буде з будинком на Лобановського

У столиці триває відновлення 11 житлових будинків, які постраждали від ракетних обстрілів російськими військами.

Відбудувати планують і багатоповерхівку на проспекті Лобановського, історія якої вразила всю країну.

Чоловік каже, що мене накрило дверми, я цього не пам’ятаю, тільки пам’ятаю, що відкрила очі, був дим, багато пилу, тут штукатурка, і бачу силует чоловіка, а дитини не бачу і не чую. В мене був шок, де моя дитина, я почала дуже сильно кричати, – розповідає постраждала Тетяна.

Будівля стала однією з перших у Києві, куди поцілили рашисти. Її мешканці опинилися без житла, адже бетонне перекриття суттєво похилилося, будівлю визнали аварійною, була загроза обвалу.

Христина Величанська дізналася, чи встигнуть відновити житло киян до опалювального сезону і поспілкувалась із родиною, яка стала свідком ракетного удару.

Радимо пригадати історію, як у Києві до житлового будинку на Лобановського потрапила російська ракета.

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