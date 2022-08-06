Люди без жилья: в Киеве продолжается восстановление — что будет с домом на Лобановского

В столице продолжается восстановление 11 жилых домов, пострадавших от ракетных обстрелов российскими войсками.

Построить планируют и многоэтажку на проспекте Лобановского, история которой поразила всю страну.

Муж говорит, что меня накрыло дверью, я этого не помню. Вспоминаю, что открыла глаза, был дым, много пыли, здесь штукатурка, и вижу силуэт мужчины, а ребенка не вижу и не слышу. У меня был шок, где мой ребенок, я начала очень сильно кричать, – рассказывает пострадавшая Татьяна.

Многоэтажка стала одной из первых в Киеве, куда попали оккупанты. Ее жители оказались без крыши над головой, ведь бетонное перекрытие существенно наклонилось, здание сочли аварийным, была угроза обвала.

Кристина Величанская узнала, успеют ли восстановить жилье киевлян до отопительного сезона и пообщалась с семьей, ставшей свидетелем ракетного удара.

Советуем вспомнить историю, как в Киеве в жилой дом на Лобановского попала российская ракета.

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