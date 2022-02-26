В Киеве в жилой дом на Лобановского попала российская ракета

Утром 26.02.2022 год произошло ужасное. Во время ракетной атаки на Киев одна из них попала в многоэтажку по улице Лобановского.

По информации ГСЧС Украины в 8:15 в оперативно-координационный центр поступило сообщение о попадании неизвестного объекта в 24-этажный жилой дом.

На место происшествия были направлены ближайшие аварийно-спасательные подразделения. Дом был разрушен с 17 по 21 этаж, спасатели проверили 21-24 этажа. Сообщается, что пострадавших нет.

Спасателями провели эвакуацию всего дома, однако был усложнен выход из квартир. Пожарные осуществляли тушение отдельных очагов возгорания.

Сообщается, что есть угроза разрушения конструкций. До сих пор производится поиск пострадавших.

Информация о жертвах и пострадавших уточняется.

На месте происшествия работает пять единиц основной и специальной техники, а также 20 человек личного состава подразделений ГСЧС.

В связи с этим Дмитрий Кулеба на своей странице в Twitter призвал как можно быстрее изолировать РФ.

Выгоняйте послов. Нефтяное эмбарго. Уничтожьте экономику РФ. Остановите военных преступников РФ!

А на своей странице в Facebook отметил, что обстрел дома на Лобановского в Киеве будет одним из эпизодов в следствии по военным преступлениям РФ в Международном уголовном суде в Гааге. Соответствующий юридический процесс идет полным ходом.

Київ — наше чудове, мирне місто — пережив ще одну ніч під нападами російських наземних сил та ракет. Одна з них вдарила по житловому будинку в Києві. Я вимагаю від світу повністю ізолювати РФ. Виганяйте послів. Нафтове ембарго. Знищте економіку РФ. Зупиніть воєнних злочинців РФ! pic.twitter.com/UdKnSVCVkT — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) February 26, 2022

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