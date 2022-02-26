У Києві до житлового будинку на Лобановського потрапила російська ракета

Вранці 26.02.2022 сталося жахливе. Під час ракетної атаки на Київ, одна з них влучила в багатоповерхівку по вулиці Лобановського.

За інформацією ДСНС України о 8:15 до оперативно-координаційного центру поступило повідомлення про попадання невідомого об‘єкту в 24-поверховий житловий будинок.

На місце події було направлено найближчі пожежно-рятувальні підрозділи. Будинок зруйнували з 17 по 21 поверх, рятувальники перевірили 21-24 поверхи. Повідомляють, що потерпілих немає.

Рятувальниками провели евакуацію всього будинку, проте був ускладнений вихід з квартир. Вогнеборці здійснювали гасіння окремих осередків загоряння.

Повідомляють, що є загроза руйнування конструкцій. Досі проводиться пошук потерпілих.

Інформація про жертви та постраждалих уточнюється.

На місці події працює п’ять одиниць основної та спеціальної техніки, а також 20 осіб особового складу підрозділів ДСНС.

У зв’язку з цим Дмитро Кулеба на своїй сторінці в Twitter закликав якнайшвидше ізолювати РФ.

Виганяйте послів. Нафтове ембарго. Знищте економіку РФ. Зупиніть воєнних злочинців РФ!

А на своїй сторінці у Facebook зазначив, що обстріл будинку на Лобановського у Києві буде одним з епізодів у слідстві щодо воєнних злочинів РФ у Міжнародному кримінальному суді в Гаазі. Відповідний юридичний процес вже йде повним ходом.

Київ — наше чудове, мирне місто — пережив ще одну ніч під нападами російських наземних сил та ракет. Одна з них вдарила по житловому будинку в Києві. Я вимагаю від світу повністю ізолювати РФ. Виганяйте послів. Нафтове ембарго. Знищте економіку РФ. Зупиніть воєнних злочинців РФ! pic.twitter.com/UdKnSVCVkT — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) February 26, 2022

Нагадаємо, що допомогти може кожен. Нині тисячу єПідтримки можна пожертвувати у фонд Повернись Живим. Від початку дії цієї функції у застосунку, протягом п’яти годин у фонд перевели близько 77 млн грн.