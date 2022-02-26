Україна

У Києві до житлового будинку на Лобановського потрапила російська ракета

Богдана Макалюк, редакторка сайту 26 Лютого 2022, 11:00

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