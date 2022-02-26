Я тут, жодну зброю ми не складемо — Зеленський про фейки в Telegram

У Telegram з’явився фейковий акаунт під назвою Zelenskiy / Official, який нібито від імені президента України Володимира Зеленського поширює неправдиву інформацію про рішення української влади скласти зброю.

Тож президент України Володимир Зеленський записав відео, у якому спростував інформацію з фейкового каналу.

Я тут, ніяку зброю ми не складемо. Будемо захищати нашу державу тому що наша зброя — наша правда. Наша правда в тому що це наша земля, наша країна, наші діти. І ми все це захищатимемо, — сказав у своєму відеозверненні Зеленський.

Українські військові наполегливо просять не викладати фото та відео переміщення техніки ЗСУ. Це грає на користь ворогові та корегує його дії.

Наші ЗСУ сильні та продовжують нас захищати. Вони знищують ворога, щоб ми були в мирі. Читай, скільки ворожих сил знищили Збройні сили України 26.02.2022.