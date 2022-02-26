Я здесь, никакого оружия мы не сложим — Зеленский о фейках в Telegram

В Telegram появился фейковый аккаунт под названием Zelenskiy/Official, который якобы от имени президента Украины Владимира Зеленского распространяет ложную информацию о решении украинской власти сложить оружие.

Президент Украины Владимир Зеленский записал видео, в котором опроверг информацию фейкового канала.

Я здесь, никакого оружия мы не сложим. Будем защищать наше государство, потому что наше оружие — наша правда. Наша правда в том, что это наша земля, наша страна, наши дети. И мы будем все это защищать, — сказал в своем видеообращении Зеленский.

Украинские военные упорно просят не выкладывать фото и видео перемещения техники ВСУ. Это играет на пользу врагу и корректирует его действия.

Наши ВСУ сильны и продолжают нас защищать. Они уничтожают врага, чтобы мы были в мире. Читай, сколько вражеских сил уничтожили вооруженные силы Украины 26.02.2022.