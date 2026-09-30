Для тебя Война в Украине

Взрывы в Киеве 30 сентября: что известно об атаке и последствиях

Юлия Хоменко, редактор сайта 30 сентября 2026, 10:00 3 мин.
Взрывы в Киеве: в четырех районах зафиксировали последствия атаки
Фото ДСНС/Telegram

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