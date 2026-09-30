Взрывы в Киеве 30 сентября: что известно об атаке и последствиях

В ночь на 30 сентября российские войска атаковали Киев и Киевскую область ракетами и беспилотниками. В столице погибли две женщины, еще четыре человека пострадали. На Киевщине во время спасательной операции в Вышгороде из-под завалов достали трех человек, один ребенок погиб.

О последствиях атаки сообщили в Киевской городской военной администрации и глава Киевской ОВА Тимур Ткаченко.

Атака на Киев 30 сентября: что известно о погибших и пострадавших

По информации КГВА, враг атаковал столицу баллистическими ракетами и БПЛА. Последствия ударов зафиксировали в четырех районах Киева.

В результате обстрела погибли две женщины. Еще четыре человека получили травмы, одного из них госпитализировали.

В Подольском районе повреждены складские здания и частные дома. В одном из домов возник пожар, который спасатели уже потушили.

Кроме этого, в Святошинском районе загорелся частный одноэтажный дом и прилегающие сооружения. Пожар также ликвидировали. В Голосеевском районе спасатели тушили три очага возгорания — горели бетономешалка, баня и бытовое помещение.

Еще одно возгорание произошло в Соломенском районе. Там обломки БПЛА упали на открытой территории, из-за чего загорелась трава. По данным КГВА, все пожары удалось ликвидировать.

Что произошло в Вышгороде после атаки

На Киевщине последствия удара зафиксировали в Вышгородском, Бучанском и Обуховском районах.

Наиболее трагические последствия — в Вышгороде. В результате атаки был разрушен частный дом. Спасатели достали из-под завалов трех человек. Среди спасенных — ребенок, у которого возникла острая реакция на стресс. Мужчина получил осколочные ранения головы, а женщина — травму ноги. Пострадавшим оказали необходимую медицинскую помощь.

Во время поисково-спасательных работ под завалами также обнаружили тело еще одного ребенка. Спасатели проводили работы по его деблокированию.

В Вышгородском районе из-за атаки повреждены и разрушены частные дома. Там также возникли пожары в жилом доме и гаражах, повреждено остекление.

Последствия атаки в Бучанском и Обуховском районах

В Бучанском районе повреждены три частных дома, 11 автомобилей и два складских помещения. Также возник пожар.

Кроме того, последствия российской атаки зафиксировали на объектах инфраструктуры в Бучанском, Вышгородском и Обуховском районах.

На местах продолжают работать спасатели и другие профильные службы.

Накануне Владимир Зеленский сообщил о том, что российская армия готовится к проведению новой массированной атаки против Украины.

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