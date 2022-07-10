Герої серед нас: рибалки Київщини привозили харчі в окуповані села та евакуйовували людей

Київське водосховище, або, як його ще називають у народі — Київське море: воно завжди манить містян на відпочинок, ближче до сонця та піску. Воно ж стало шляхом порятунку для багатьох жителів навколишніх від водосховища сіл — місцеві риболови доставляли їжу в ті місцевості, які були під окупацією російських військових.
24 лютого власник риболовної бази Заміокулькас прокинувся раніше, аніж зазвичай. Костянтин Головко чув рев гелікоптерів. Він ще не знав, чиї вони: українські чи російські.
Їх було так багато: 150 десь. Один пролетів прямо над головою.
Їх було так багато: 150 десь. Один пролетів прямо над головою.
Усі вони летіли у напрямку Києва. Чоловік сів у авто та їхав прямо за ними — у столиці була дружина. Після доправлення жінки до безпечного місця, Костя повернувся до своїх плавнів та собаки.
— Бо у мене тут все рідне: кожна травинка, кожне дерево і пташка. Я тут з 2008 року. І хлопці мої теж нікуди не збиралися тікати — вони всі сміливі.
Це було на правому березі Київського моря.
А на лівому уже проходили колони російської військової техніки — окуповували одне село за другим, нищили все на своєму шляху.
— Ми спостерігали, як росіяни криють наших військових Градами. А вночі — це взагалі було “фаєршоу”, — ділиться Костянтин, — до його бази росіяни так і не дійшли, але села, що лишалися по той бік води, залишилися відрізаними від світу.
У селищі Страхолісся, що з лівого боку Київського водосховища, вагітна жінка от-от мала народити. Село не було окупованим — росіяни сюди не дійшли, — але виїхати звідси було неможливо. Тож рибалки щодня припливали до непримітної бухти поблизу Страхолісся та забирали звідси всіх, хто бажав.
Так було і з Тетяною: рибалки водою вивезли жінку на дев’ятому місяці вагітності з оточеного окупантами села.
Лід тільки зійшов, а ми пливли 76 кілометрів на годину.
Лід тільки зійшов, а ми пливли 76 кілометрів на годину.
Мешканка Страхолісся Олена Алієва розповідає: жінці потрібно було робити кесарів розтин.
— Ми надягнули їй рятувальний жилет, хоча усі — і вона також, усвідомлювали: якщо човен перевернеться чи щось трапиться — у крижаній воді не виживе ніхто.
Але жінка разом із ще декількома дачницями дісталася пункту призначення попри лід, холоду, небезпеку та росіян. Таня народила сина, її супутниці — обійняли рідних у Києві, а рибалки-герої почали вивозити людей з окупованих та відрізаних від світу сіл.
Один із рибалок Андрій Бушуєв розповідає, як це було.
Під прицілами окупантів вони пропливали на шаленій швидкості тричі на день: врятували понад дві тисячі людей.
Під прицілами окупантів вони пропливали на шаленій швидкості тричі на день: врятували понад дві тисячі людей.
Усіх цих людей рибалки привозили до Костянтина на базу. А той уже годував, одягав та автобусом відвозив до Києва. У відрізані та окуповані села вони привозили гуманітарну допомогу від волонтерів.
Олександр Дворянец — інший рибалка, який також вивозив людей з окупованих територій. Каже: не всім так щастило, як їм з Андрієм. Багато рибалок росіяни брали в полон та кидали у льохи та погреби. Деяким рибалкам військові РФ прострелили мотор на човнах, аби ті не їздили та не допомагали людям.
Одного дня Костя побачив, як з великої води у його плавні заходили човни. Рибалки завжди попереджали, коли везли людей до Костянтинової бази. Цього ж разу все було інакше.
Чоловік перекинув бронежилет через вікно, аби ним прикритися та прицілився із гвинтівки. На берег висадилося шестеро осіб — ДРГ, пояснює Костянтин.
Я знав, що мене розстріляють. Тому я вистрелив першим.
Я знав, що мене розстріляють. Тому я вистрелив першим.
Я випустив дві кулі, аби зрозуміти, чи будуть у відповідь також стріляти. Але почув із човнів: Паляниця!
Це були свої.
Того місяця до його бази везли людей з усіх усюд: знали, що тут їх точно приймуть. А вже за тиждень Костянтин сказав місцевим рибалкам готувати якнайбільше човнів. За наказом військових.
— Сказали, що треба буде перекинути людей. Не повідомляли скільки та куди. Тож я робив свою справу.
За кілька годин на базу Кості приїхало сотні добровольців: Карпатська Січ, Азов, Айдар. Всіх їх треба було перекинути у ворожий тил.
Вісім човнів з українськими військовими рушили назустріч ворогу. Одним із них кермував і Олександр Дворянець.
Ми не знали, що нас чекає попереду. Хлопці лише час від часу зтискали у руках автомати.
Ми не знали, що нас чекає попереду. Хлопці лише час від часу зтискали у руках автомати.
Операція пройшла успішно — українські військові вдарили окупантів із тилу.
Рибалки неохоче згадують ті події та кажуть — свою роль у цій операції не розцінюють як щось героїчне.
А якщо всі будемо боятися та сидіти вдома? Хто чим міг, тим і допоміг.
А якщо всі будемо боятися та сидіти вдома? Хто чим міг, тим і допоміг.
І таких історій в нашій Україні безліч: повномасштабна війна з Росією оголила не лише нашу зброю, а й героїзм кожного громадянина держави. І кожен з нас просто виконує свою роботу, як от водолази із Військово-Морських Сил України. Бо кожен боронить рідний клаптик землі від російського імперіалізму.
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