Люди

Герої серед нас: рибалки Київщини привозили харчі в окуповані села та евакуйовували людей

Вікторія Мельник, практикантка сайту Орест Дрималовський, ведучий і журналіст програми Вікна-новини 10 Липня 2022, 09:00

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