Розповіді

Найважче в роботі — перебороти свій страх! Як працюють водолази Військово-Морських сил України

Вікторія Мельник, практикантка сайту 08 Липня 2022, 19:00
Данило, ВМС ЗСУ
Фото: Армія.Inform

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