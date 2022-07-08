Найважче в роботі — перебороти свій страх! Як працюють водолази Військово-Морських сил України

Так багато мовиться про наші Збройні сили, але не часто ми розповідаємо про різні підрозділи української армії. Адже військо — не лише на суші чи у повітрі: морським воїнам відведемо окреме місце в нашій історії.

Бо водолаз Військово-Морських сил — це моральна та фізична підготовка, каже військовослужбовець ЗСУ Данило. Він служить водолазом в аварійно-рятувальній групі ВМС ЗС України близько двох років.

Спорядження водолаза важить десь 20-25 кг. Робота під водою не терпить помилок.

Для нього основне, зізнається, — звикнути до атмосфери під водою. А всі необхідні фізичні навички він розвивав у водолазній школі ВМС, котра функціонує в Одесі з 2019 року. Навчання там, до речі, проходить за стандартами НАТО.

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На його рахунку — понад 100 відпрацьованих годин під водою. Глибина — 30 м. Час під водою — бувало й дві – три години за один раз.

Для юнака ця робота була дитячою мрією — він з дитинства знав, що працюватиме у ВМС України.

Після повномасштабного вторгнення він практично живе на службі, бо його навички можуть знадобитися будь-якої миті.

До його основних обов’язків входив огляд узбереж, портів та кораблів. У разі виявлення пошкодження суден команда ВМС має накласти підводний “пластир” та якнайшвидше евакуювати екіпаж і доставити борт на ремонт.

Історії наших героїв часто вражають до сліз. Бо кожен з них бореться за наші життя, навіть ціною власного. На увагу заслуговує й український танкіст, який відпустив весь екіпаж та готувався до зустрічі з окупантами з пістолетом біля власної скроні.

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