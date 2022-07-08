Труднее всего в работе — преодолеть свой страх! Как работают водолазы Военно-Морских сил Украины

Так много говорится о наших Вооруженных силах, но не часто мы рассказываем о разных подразделениях украинской армии. Ведь войско — не только на суше или в воздухе: морским воинам отведем отдельное место в нашей истории.

Потому что водолаз Военно-Морских сил — это моральная и физическая подготовка, говорит военнослужащий ВСУ Даниил. Он служит водолазом в аварийно-спасательной группе ВМС ВС Украины около двух лет.

Снаряжение водолаза весит около 20-25 кг. Работа под водой не терпит ошибок.

Для него основное, признается, — привыкнуть к атмосфере под водой. А все необходимые физические навыки он развивал в водолазной школе ВМС, функционирующей в Одессе с 2019 года. Обучение там, кстати, проходит по стандартам НАТО.

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На его счету — более 100 отработанных часов под водой. Глубина — 30 м. Время под водой — бывало и два – три часа за один раз.

Для юноши эта работа была детской мечтой — он с детства знал, что будет работать в ВМС Украины.

После полномасштабного вторжения он практически живет на службе, потому что его навыки могут понадобиться в любой момент.

В его основные обязанности входит осмотр побережий, портов и кораблей. В случае обнаружения повреждения судов, команда ВМС должна наложить подводный “пластырь” и как можно быстрее эвакуировать экипаж и доставить борт на ремонт.

Истории наших героев часто поражают до слез. Потому что каждый из них борется за нашу жизнь, даже ценой собственной. Внимания заслуживает и украинский танкист, который отпустил весь экипаж и готовился к встрече с оккупантами с пистолетом у собственного виска.

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