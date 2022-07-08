Рассказы
Эксклюзив

Отпустил экипаж и собирался застрелиться — история раненого танкиста, которому удалось выжить в ожесточенном бою

Андрей Почтев 08 июля 2022, 13:00
Сергій Нездоля - історія тяжко пораненого танкіста

Эксклюзивы
Ластівка - історія військового парамедика на передовій
Готова на все, чтобы помочь раненому — история парамедика Ласточки, которая оберегает жизнь в Донецкой области
Як правильно медитувати та з чого почати
“Говорят медитация помогает успокоиться, но как начать, если никогда этого не делал(-а)?”
Інтерв'ю Гаррі Каспарова про війну в Україні
Война в Украине — последняя для Российской империи. Гарри Каспаров о самоубийственных планах Путина, кремлевских гадалках и настроениях на Западе
Сергій Швець: працівник Запорізької АЕС вижив після нападу окупантів
В упор всадили около десятка пуль, но он не сдался. Страшная и героическая история работника Запорожской АЭС
Смотреть больше

Больше новостей
У День сім'ї Тетяна Висоцька розповіла історію 13-річного хлопчика
13-летний Синезий играл на саксофоне, чтобы поддержать украинцев — ведущая Татьяна Высоцкая рассказала историю ко Дню семьи
Техніка заземлення
Техники заземления: что это такое и когда помогает
Риси характеру дітей за порядком народження
Похож на маму или папу? Какие черты характера имеет ребенок по порядку рождения в семье
Місячний посівний календар садівника-городника на липень 2022
Лунный посевной календарь на июль 2022 года: лучшие даты для садоводов и огородников
Смотреть больше

Материалы по теме

У День сім'ї Тетяна Висоцька розповіла історію 13-річного хлопчика
13-летний Синезий играл на саксофоне, чтобы поддержать украинцев — ведущая Татьяна Высоцкая рассказала историю ко Дню семьи
Техніка заземлення
Техники заземления: что это такое и когда помогает
Місячний посівний календар садівника-городника на липень 2022
Лунный посевной календарь на июль 2022 года: лучшие даты для садоводов и огородников
воєнний стан в Україні
Военное положение в Украине. Объясняем, до какого числа и что нужно знать

Видео
воєнний стан в Україні

Военное положение в Украине. Объясняем, до какого числа и что нужно знать
0:04:58
Діти граються у війну - чи нормально це
Сделанные своими руками винтовки вместо гаджетов: как война проникла в игры украинских детей
0:02:21
Обстрел Харькова
Бьют по жилым домам и мирным жителям: враг обстрелял Харьков
карта бойових дій 8 липня
Актуальная карта боевых действий в Украине и опасные направления на 8 июля
0:03:41
вінки з посланнями
Плакала даже погода: как запускали по Днепру веночки с посланием в оккупированные регионы
Кому з жінок треба стати на військовий облік та чи справді не можна буде виїжджати за кордон
Военный учет женщин: кому нужно будет явиться в военкомат и действительно ли нельзя будет выезжать за границу
Отпустил экипаж и собирался застрелиться — история раненого танкиста, которому удалось выжить в ожесточенном бою
Социально ответственный бизнес. Рассказываем о тех, кто защищает нашу страну в тылу
0:08:27
Опалювальний сезон 2022 в Україні - чи вистачить газу на зиму
Собственное производство и импорт из Европы: как Украина готовится встречать отопительный сезон 2022
0:03:41
Обстріл Харкова - росіяни вдарили по педуніверситету
Задача разрушения учебных заведений — уничтожение нации. Последствия российского удара по педуниверситету в Харькове
0:00:28
Вибухи в Краматорську 7 липня
Краматорск подвергся сильному авиаракетному удару: что известно о взрывах в городе
Больше видео
Ластівка - історія військового парамедика на передовій
Читать дальше
Готова на все, чтобы помочь раненому — история парамедика Ласточки, которая оберегает жизнь в Донецкой области

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь