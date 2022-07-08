Отпустил экипаж и собирался застрелиться — история раненого танкиста, которому удалось выжить в ожесточенном бою

Несмотря на довольно почтенный возраст — 58 лет — полтавчанин Сергей Нездоля решился добровольцем пойти в армию, как только россияне начали свою позорную так называемую специальную военную операцию.

В военкомате бывшего танкиста отправили громить оккупантов командиром танкового взвода.

Во время одного из адских боев в его броню трижды подряд попали из ПТУРа, Сергей получил тяжелое ранение и даже собирался покончить с собой, чтобы не попасть в плен. Но, к счастью, ему не хватило сил, чтобы это сделать.

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Приказал ребятам отходить без него

Сейчас Сергей Александрович находится в запорожской больнице, где приходит в себя и продолжает лечение после тяжелого ранения, которое получил во время боя в бурной Луганской области.

Попали мы воевать в очень тяжелое место. Это Лисичанск, Горное, Грубовка, Триполье, Попасная.

19 мая получили приказ — останавливать наступление врага. Выехали на рубеж обороны, ну и там я уже был подбит тремя российскими ПТУРами, — рассказывает Сергей.

Первая ракета ударила танк “в лоб”. Когда начали понемногу отходить, говорит воин, снова “в лоб” прилетела вторая ракета и сразу третья — в гусеницу.

Этот расстрел украинского танка россияне даже сняли с беспилотника. Также в кадр попал и Сергей, когда его, тяжело раненного в ногу, от изуродованной брони оттаскивал товарищ.

Впрочем, признается мужчина, он понял, что всем экипажем им оттуда не спастись, поэтому приказал ребятам пробираться в сторону своих, а сам достал пистолет.

— Меня оттащили ребята метров на 30 или 40 от танка. Экипаж я отпустил, потому что меня уже никуда не дотянешь.

Тогда я приготовился тоже отходить, но туда, в засветы… Достал пистолет, потому что решил в плен не сдаваться. И где-то через полчаса появились оккупанты, — вспоминает мужчина.

Формальные перевязки

В это время, говорит Сергей, из-за тяжелой раны и потери крови он был уже в полусознании. Российские разведчики подкрались и успели зажать руку искалеченного танкиста с оружием наготове, невольно спасши таким образом его жизнь.

Первый допрос пленника, как и расстрел его танка, оккупанты также сняли на камеру: на той записи Сергей говорит, кто он и откуда, рассказывает обстоятельства боя и своего ранения.

Это слишком жутко, чтобы показывать его без цензуры. Мужчину доставили в госпиталь в оккупированный Стаханов в Луганской области.

А после того, как подлечили — отправили меня в СИЗО в Луганск. Там я пробыл около недели, а потом меня забрали на обмен, — говорит воин.

Отношение там к нашим пленным, вспоминает Сергей, было, мягко говоря, плохим.

— Отношение было хамское, конечно. Перевязки такие были, знаете ли… формальные. Лечили так же… Ну, в СИЗО кто вас там будет лечить? — делится военный.

Снова встать на ноги

В больнице, после обмена 29 июня, Сергей Александрович находится вместе с несколькими искалеченными воинами, которые так же вернулись из плена.

Медики, которые сейчас заботятся о них, говорят — пациенты после пережитого имеют не только сложное физическое, но и психологическое состояние. Так что с ними работают психологи.

Помощь ребятам была оказана как медицинская, так и психологическая, поскольку люди в крайне сложном психологическом состоянии. Поэтому им было уделено очень много внимания, — говорит директор больницы Кирилл Нерянов.

О своих дальнейших планах Сергей Нездоля предпочитает пока не говорить, мол, сначала нужно крепко встать на ноги после тяжелого ранения.

16 июня российские оккупанты нанесли два авиаудара по Лисичанску. Одна из вражеских бомб попала в дом культуры, куда местные жители приходили за гуманитарной помощью.

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