З деякими громадами зв’язок повністю відсутній: яка зараз ситуація в окупованому Херсоні

Продовжує вибухати під Херсоном. Потужні звуки пролунали близько 08.00. Детонація триває й досі.

Так довго й гучно ще не вибухало. Підтверджено знищення військової інфраструктури росіян. Імовірно, там був і великий склад боєприпасів. На щастя, немає підтвердження, що хтось із місцевих жителів постраждав, — зазначив перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський.

Він розповів про ситуацію в Херсоні, про допомогу людям, які тікають з області, про те, як живуть місцеві мешканці на території окупованого Херсона, як росіяни блокують фінансову систему України та крадуть врожай.

Яке воно, життя в окупації? Христина Гавриш зібрала моторошні історії херсонців, які постраждали від окупантів.