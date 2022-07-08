Знищене селище Нововоронцовка. Як деокупована Херсонщина оговтується після російської навали

Місяці життя під щоденними обстрілами.
Від початку війни селище Нововоронцовка на Херсонщині постійно здригається від розривів російських снарядів.
Ще до лютого тут жили понад 6000 місцевих, зараз — трохи більше ніж тисяча.
Люди вимушені існувати без водопостачання та інших комунікацій.
Місцевий ринок та десятки приватних будинків стоять спалені. І хоч ворога нещодавно наші Збройні сили відтіснили ще далі, у селищі зовсім не спокійно.
Це “касетнік” знайшли на городі, а це — Гради. Кутка дому немає, ні шиферу, ні вікон, ні дверей — нічого. Полум’я залетіло в кімнату через вікно, — розповідає місцевий житель Микола.
Це “касетнік” знайшли на городі, а це — Гради. Кутка дому немає, ні шиферу, ні вікон, ні дверей — нічого. Полум’я залетіло в кімнату через вікно, — розповідає місцевий житель Микола.
Про життя під снарядами та успіхи наших військових дивіться у сюжеті.
Дивіться історію жінки, яка ризикнула і вивезла з-під Херсона понівечене тіло рідного сина.