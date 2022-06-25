Розповіді

Рятували вже загиблого. Історія жінки, яка ризикнула і вивезла з-під Херсона понівечене тіло рідного сина

Даніела Долотова, редакторка сайту 25 Червня 2022, 12:00
Людмила Купрійчук
Фото: Facebook

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