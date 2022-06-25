Спасали уже погибшего. История женщины, которая рискнула и вывезла из-под Херсона истерзанное тело родного сына

Винницкая область простилась с 20-летним украинским военным Максимом Куприйчуком. Парень погиб от вражеского обстрела 25 февраля под Херсоном.

Мать погибшего, Людмила, рассказывает, что до полномасштабной войны ее сын очень хотел жениться и даже успел вместе с любимой подать заявление в ЗАГС.

Однако вместо известия о свадьбе его мать в телефонном разговоре услышала о его смерти.

Она долго не могла дозвониться сыну перед этим, а после ничего не слышала. Ее подруга только успела дать ей успокоительные.

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Побратим Максим рассказал, что все произошло в селе Томарино. Военных везли в грузовом автомобиле, в который попал снаряд. После этого попадания они еще успели спастись и разбежаться по разным позициям.

Однако в БТР, к которому отправился парень, ударил Град. После прямого попадания от машины ничего не осталось, а один из обломков снес голову молодому военному.

Девять дней его тело лежало на поле, а мать после известия каждую ночь прокручивала одни и те же мысли по кругу. Ее волновало, что она лежит в теплой постели, а ее ребенок там. Ему холодно, думала она.

Вопросы, что она сделала не так и как можно было делать иначе до того, чтобы ее сын остался жив, не оставляли Людмилу.

До сих пор обвиняю, что это я виновата.

Но потом отец и мать Максима решились поехать на временно оккупированную территорию, чтобы забрать тело их сына. По дороге местные предупреждали об опасности, но это не могло остановить сокрушенных горем родителей.

Когда Людмила с мужем подъехали к вражескому блокпосту, женщина решила сама говорить с оккупантами. Они разрешили проехать, но только в сопровождении. По дороге, пока одни захватчики другим давали знак, что едут свои, другие вылезали со своих позиций как тараканы.

В первом месте, где были погибшие украинские воины, женщину поразило отношение к мертвым. Она говорит, что никогда не забудет, как парень лежал на земле, ногами на дороге и с задранной футболкой.

Ей так хотелось поправить ему одежду, чтобы не было холодно. Но оккупант просто перешагнул тело и пошел дальше.

Во втором месте среди деревьев отец парня отправился искать своего ребенка, и снова в сопровождении. Чтобы узнать Максима, ему пришлось проверить место, где у молодого человека было тату.

Так слова “Никогда не сдавайся” дали знак, что их сын придерживался любимого лозунга, но погиб. Мужчина присел у тела от горя, а затем собрался с силами и замотал своего ребенка в простыню, после чего унес в машину.

Людмила сразу все поняла, но могла только кричать и плакать. Однако когда они двинулись назад, немного успокоилась – ее сын был рядом и ехал домой.

Напомним, ранее украинский военный Валерий Маркус рассказал о потере собратьев на войне.

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