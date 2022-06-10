Причиняет мне боль: Валерий Маркус о потере собратьев на войне

Он написал свою книгу из разных жизненных ситуаций, вплетая в нее немалое количество героев. Он продолжает писать свою собственную истории каждый шаг на фронте.

Кто-то знал, кто такой Валерий Маркус еще несколько лет назад, для кого-то он всплыл в рекомендациях после начала полномасштабной войны. Но большинство из нас точно хотя бы раз слышали его имя.

У него за плечами — около пяти лет в роли десантника, 375 страниц в качестве писателя, километры неизведанных троп в качестве путешественника и бесчисленное количество ликвидированных оккупантов в роли воина за независимость своей страны.

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Красивых слов о таком “обычном человеке”, как он сам себя во многих интервью называет, не хватит. Но, вероятнее всего, через несколько лет найдется тот, кто сможет и захочет объединить его истории в одной книге о незаурядном военном.

О многих исключительных воинах мы еще не знаем, но боль от их потери порой поражает близких больше, чем пули. И как бы банально это ни звучало, со временем легче не становится. Поэтому Валерий Маркус рассказывает, как это — терять тех, с кем бок о бок борешься за свободу Родины.

Вчера у нас погибли два достойных человека. С очень большой буквы разведчиков. Я их хорошо знал. Знал достаточно близко, чтобы это причинило мне сильную боль. Насколько больно семьям, даже не могу представить.

Один день – две жизни. Непростая математика войны, но каждое утро после вечерней потери нашим военным приходится вставать и продолжать борьбу. Для этого приходится выстраивать свою систему, которая помогает преодолевать ежедневную боль.

Один из аспектов этой системы – я никогда не сближаюсь с людьми, которые работают рядом, чтобы мне не было больно их терять.

Еще одним спасительным кругом становится волонтерство. А если говорить точнее, специальный фонд, который собирает средства на автомобили, дорогую технику и снаряжение, помощь раненым бойцам и семьям погибших.

Валерий Маркус уверяет, если с ним что-нибудь случится, у него останутся люди для управления фондом. Они смогут продолжить работу в соответствии с идеями военного, написанными точно не для красоты, а с пониманием уровня сложности ситуации на фронте.

Поэтому, даже если сегодня мы проснулись в мягкой постели под пение птичек, не стоит забывать, что кто-нибудь на Востоке этой ночью не сомкнул глаз из-за гула тяжелого оружия.

Даже спустя время, когда наши дети будут только из книг узнавать, что такое война, нужно помнить героев, которые отвоевали для них мирные будни, яркие праздники и незабываемые Дни Независимости.

Вечная память героям, павшим за свободу Украины! Слава Украине!

Однако не только мужчины борются за свободу на фронте. Читай историю разведчицы Алины Гордеевой, которая рассказала об украинках на войне.