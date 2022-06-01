Женское лицо войны: разведчица Алина Гордеева об украинках на фронте

Украину защищают тысячи женщин и мужчин. Мы расскажем, историю Алины Гордеевой, которая до начала войны работала менеджером по управлению в фармацевтической компании. Но сейчас сменила профессию и стала санитарным инструктором и разведчицей.

Как приняла решение пойти на фронт

Алина рассказала, что решение приняла мгновенно и без сомнений.

Я пошла добровольцем на фронт еще в 2014 году и попала в ВСУ по мобилизации. Через год была демобилизована, вернулась на свою гражданскую работу.

И когда 23 февраля была объявлена ​​мобилизация оперативного резерва первой очереди, я сразу пошла в военкомат узнать, что там и как. Не колеблясь, вернулась к себе в подразделение.

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Не хочу называть, какое именно, скажу коротко — это разведка. В настоящее время наше подразделение находится на севере страны.

Семья Алины отнеслась к такому решению с пониманием и поддержала его единогласно. В ее семье вопрос войны обсуждался с 2014 года. Сомнений в том, что она будет масштабной, не было.

То, что люди называли ее ООС, АТО — она от этого не переставала быть войной, она продолжалась где-то далеко от Киева, Львова и других мирных городов. 24 февраля война пришла и в эти мирные города.

Алине — 35. У нее есть родители, брат и девушка. Ее близкие знали, что она будет их защищать. Девушка Алины сейчас помогает шить белье для женщин-защитниц, ведь его просто не выдают, поэтому спрос безумный.

О работе на фронте

Женщина осознала свое место на войне, потому что ее поразила наглость россиян. Военные соседней страны сбрасывают бомбы на гражданские города, инфраструктуру и людей.

Она рассказывает о своей работе на фронте:

Моя работа — это медицинское обеспечение подразделения. Я провожу как маленькие манипуляции (таблетки, уколы), так и сопровождение в госпиталь.

Также Алина занимается обучением подразделения тактической медицины, обеспечением всеми необходимыми средствами, аптечками, лекарствами и в случаях боевых действий — медицинской эвакуацией.

Алина рассказывает, что больнее всего — забирать раненых из передовой. Худшим она называет момент, когда нужно смотреть матери погибшего в глаза.

Женщины на фронте

С 2014 года количество женщин на фронте значительно увеличилось, говорит Алина. Они занимают должности от штабных до боевых. Связистки, аэроразведчицы, снайперши и многие другие.

В подразделении нас немало, и отношение к женщинам нормальное, нет дискриминации. Если есть боевой приказ, мы его выполняем. У приказов гендера нет.

Об украинской женщине Алина говорит, что считает ее очень сильной. Ведь она смотрит врагу прямо в лицо, не опускает рук. Выражает благодарность всем защитницам, выполняющим свои военные задачи.

Украинская женщина — это основа всего, потому что украинская женщина может “вытянуть” то, чего не может сделать мужчина.

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