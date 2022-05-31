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Когда сыну было пять дней, наш дом разбомбили — история черниговчанки Виктории, родившей во время боев за город

Анастасия Грубрина, практикантка сайта 31 мая 2022, 19:30
Чернігівчанка Вікторія розповіла, як народила під час боїв за місто

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