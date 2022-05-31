Когда сыну было пять дней, наш дом разбомбили — история черниговчанки Виктории, родившей во время боев за город

1 июня в мире отмечают День защиты детей. Однако миллионы маленьких украинцев сегодня находятся в опасности, потому что над их страной пролетают вражеские ракеты, которые в любой момент могут попасть в их дом и в них самих. Своего малыша Виктория из Чернигова родила во время боев за город.

Виктории — 29, а ее сыну Герману — всего два месяца. Вместо того, чтобы мирно спать в кроватке, первые недели своей жизни малыш провел под обстрелами и скитаясь по приютам.

— Когда началась война, я была на восьмом месяце беременности. Уехала не сразу, потому что не верила, что гражданских тоже будут бомбить.

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Надеялась, что скоро все пройдет. И я спокойно рожу и буду дома, — говорит черниговчанка Виктория.

Однако с каждым днем ​​ситуация в городе становилась все более напряженной. Когда девушка решилась, эвакуация была уже невозможной.

— У нас нет своего авто. Выезжать помогала церковь.

Но как раз в тот день российские военные разбомбили последний мост для транспорта, а пешком идти было слишком опасно, — объясняет девушка.

На свой страх и риск Виктория решила рожать в Чернигове. В тот момент в городе уже не было ни света, ни газа, ни воды. Когда начались схватки, телефоны Вики и ее мамы были разряжены. Поэтому девушка ждала, пока засветит, чтобы собрать вещи и отправиться в роддом. Она родила во время боев за город.

Как сейчас перед глазами: уже родила, возвращаемся с сыном домой из роддома, а возле нашего дома стоит танк. Счастье, что украинский.

Но в трех комнатах из четырех в нашей квартире разбиты окна. Велись бои. А через несколько дней в соседний подъезд попал снаряд. Мы на тот момент стояли в очереди за гуманитарной помощью.

Все произошло настолько быстро, что никто не успел среагировать. Я почувствовала только острую боль в ухе, а у женщины в очереди передо мной была вывернута рука и сильно шла кровь. Я не успела ей помочь, потому что мама оттащила нас с малышом домой.

Уже в квартире я увидела, что у меня порвано ухо и гематома на шее. Считай, в рубашке родились, — рассказывает Виктория.

Из Чернигова Виктория с сыном уехали после того, как разбомбили квартиру. Им уже некуда было идти и нечего терять.

Герману было всего пять дней, когда нашу квартиру разбомбили.

Балкона, межбалконных перегородок не стало. Вся квартира в обломках. Это произошло за считанные дни после предварительного обстрела.

Убежище на Западной Украине Вика вместе с сыном нашли во львовском приюте. Она очень надеется, что скоро сможет увидеться со своей матерью, которая осталась в Чернигове.

Если ты нуждаешься в убежище

Благотворительный фонд Твоя Опора организует убежище на Западной Украине. Ты можешь обратиться по такому контакту: тел. 096 312 87 08, Львов. Наличие мест нужно уточнять.

Раньше мы рассказывали трогательную историю мамы и ее двух сыновей-близнецов, которым чудом спасли зрение после взрывной волны.