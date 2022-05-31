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Коли сину було п’ять днів, наш дім розбомбили — історія чернігівчанки Вікторії, яка народила під час боїв за місто

Анастасія Грубрина, практикантка сайту 31 Травня 2022, 19:30
Чернігівчанка Вікторія розповіла, як народила під час боїв за місто

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