Він зробив мені обручку зі шматка дроту: історія кохання військовослужбовців з передової

Війна — це завжди контраст. Це смерті, знищені будинки та долі тисяч людей. Але все це слугує фоном для прояву справжнього героїзму, для народження дітей, для кохання. Ось і ця історія є прикладом того, як насправді почуваються українці у час війни: військовослужбовець 128-ї окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади Олександр освідчився своїй коханій Олені на другий день повномасштабного вторгнення.
Чоловік зробив для своєї коханої перстень зі шматка дроту. Молоді люди вирішили одружитися одразу після перемоги.
Олена — старший лейтенант гірсько-штурмового підрозділу Закарпатського легіону, заступник командира роти, родом із Житомирщини. В бригаді служить із 2018-го року. Олександр — молодший сержант, гірський штурмовик, родом із Закарпаття. У 128-й бригаді з 2017 року.
Олександр та Олена мають по 25 років, останні півтора місяця вони служать пліч-о-пліч.
Нині їхній підрозділ перебуває на передових позиціях лінії фронту. Попри важкі умови життя — лісосмуга довкола, а за житло слугує викопана в землі щілина, прикрита гілками з поліетиленом. Бійці жартома називають ці “квартири” щурячими норами.
— Я дуже добре пам’ятаю, коли ми з Сашком вирішили зустрічатися, — каже Олена. — Це було в 2019 році, 15 жовтня, одразу після Дня захисника. Ми хоч і були вже знайомі, але служили в різних підрозділах, які по ротації відправили в зону ООС на Донеччину.
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І так сталося, що на ніч нас поселили в одному місці — на фермі в колишньому свинарнику. Це дуже романтична історія, — сміється дівчина. — У тому свинарнику Сашко ночував у сусідній клітці.
Ми давно відчували, що подобаємося одне одному, але саме там вирішили, що будемо зустрічатися.
Ми давно відчували, що подобаємося одне одному, але саме там вирішили, що будемо зустрічатися.
Після ротації Олена і Сашко роз’їхалися, але щойно випадала найменша можливість, зустрічалися. А потім почалася війна, яка несподівано стала каталізатором для їхніх почуттів.
Олена розповідає: 23 лютого їхні підрозділи відправили на планові навчання в Дніпро. А зранку 24-го по містечку завдали ракетного удару.
— Того ж дня ми висунулися на схід — на вогневий рубіж. Підрозділ Сашка так само вирушив у зону бойових дій, ми періодично спілкувалися телефоном. А потім з’ясували, що знаходилися один від одного буквально за 300 метрів.
Опинилися в одному місці випадково — прямо перед наступом ворога на сили ЗСУ.
По рації передали, що росіяни готують прорив, і тут я несподівано побачила Сашка, котрий стояв поряд і дивився на мене. Він так само випадково опинився там.
По рації передали, що росіяни готують прорив, і тут я несподівано побачила Сашка, котрий стояв поряд і дивився на мене. Він так само випадково опинився там.
Тоді було повне сум’яття: у приміщенні одночасно лунали накази, звітування рацією, пояснення про техніку та резерви.
Українська Правда
— Але ми з Сашком були настільки зосереджені одне на одному, що наче перебували на самоті. Я розгублена, бо вперше в такій ситуації, коли не АТО чи ООС, а справжня війна — вибухи, постріли, авіація…
І тут бачу, як він опускається на одне коліно, простягає щось темне й кругле і просить вийти заміж! Мені й страшно, і радісно водночас, по щоках течуть сльози.
І тут бачу, як він опускається на одне коліно, простягає щось темне й кругле і просить вийти заміж! Мені й страшно, і радісно водночас, по щоках течуть сльози.
— Звичайно, я відповіла, що згодна. Там же ми вирішили, що одружимося одразу після перемоги, — розповідає військова.
Вони продовжували служити в різних батальйонах, однак щойно новина про їхнє рішення одружитися дійшла до командування, молодшому сержанту дозволили перевестися до старшого лейтенанта. Якщо командир і підлеглий не перебувають у родинних стосунках (а Олександр та Олена офіційно поки не одружені), їм не заборонено служити в одному підрозділі.
До речі, сам Олександр зізнається: вирішив освідчитися Олені ще 24 лютого.
— Принципове рішення ухвалив давно, але коли почалася війна, я зрозумів — далі відкладати не можна. Тому коли ми випадково зустрілися в тому приміщенні, я зрозумів — прийшов саме той час.
А перстень скрутив ще напередодні — 24 лютого — одразу, як почалася війна. Знайшов трохи дроту й скрутив, — сміється…
А перстень скрутив ще напередодні — 24 лютого — одразу, як почалася війна. Знайшов трохи дроту й скрутив, — сміється…
До контракту зі Збройними силами України Олександр працював майстром тату. Каже: навіть навчив свою кохану трохи цієї майстерності.
— Вона набила на моїй руці серденько. Я сам її навчив.
Про майбутнє одруження знають батьки обох молодят. Батько Олени уже пообіцяв, що заколе з цього приводу кабанчика, щоб відзначити весілля по-людськи, як звикли в селі.
— Ми зробимо все як годиться — запросимо в ресторан рідних, друзів, знайомих, — кажуть Олександр та Олена.
А потім відгуляємо і в селі з кабанчиком. Одразу після перемоги!
А потім відгуляємо і в селі з кабанчиком. Одразу після перемоги!
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