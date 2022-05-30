Розповіді

Він зробив мені обручку зі шматка дроту: історія кохання військовослужбовців з передової

Вікторія Мельник, практикантка сайту 30 Травня 2022, 12:00
Олександра та Олена
Фото: Українська Правда. Життя

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