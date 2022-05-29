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Поранених буквально збирають по частинах. Валерія Татарчук про потреби лікарень, щедрість українців і власну мотивацію

Богдана Макалюк, редакторка сайту Марія Бєляєва, випускова редакторка сайту 29 Травня 2022, 13:00
Валерія Татарчук інтерв'ю про роботу фонду Твоя Опора під час війни

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