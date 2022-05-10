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Це якась міфологічна нація людей! Максим Чмерковський про українців, допомогу біженцям та благодійну організацію

Богдана Макалюк, редакторка сайту 10 Травня 2022, 12:00
Максим Чмерковський інтерв'ю 2022 про війну в Україні
Фото: Instagram

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