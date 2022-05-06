Історія моя й мільйонів українців: Тарас Тополя про співпрацю з Едом Шираном та музику під час війни

Тарас Тополя — соліст популярного гурту Антитіла, молодіжний посол UNICEF в Україні, співзасновник благодійного фонду Вільні UA, волонтер, боєць територіальної оборони.

Співак розповів Вікнам в ексклюзивному інтерв’ю про співпрацю з Едом Шираном, зйомки кліпу на пісню 2 Step та написання музики під час війни.

Кліп 2 Step зібрав уже кілька мільйонів переглядів. Ед Ширан, з яким ви разом заспівали, оприлюднив його у себе на Facebook, чи був ще від нього фідбек?

Та дуже багато відгуків. Там перевіряю всі коментарі в соціальних мережах і в YouTube, загалом позитивні. Люди відчули ту емоцію, як це могло передати відео. Це дуже важливо. Тому що вона чесна.

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Це чесна історія. Моя і мільйонів українців.

Як почалась війна для нас, і що попри все ми не втрачаємо надій. І ми здобудемо перемогу, буде мир, і ми будемо танцювати з нашими коханими та обіймати їх і цілувати.

Розкажіть про зйомки кліпу і конкретно, де ви співаєте українською. За яких умов ця частина знімалась і де?

Розпочну з того, що після того, як нам відмовили в благодійному концерті в Бірмінгемі, до нас звернулась команда Еда Ширана, і сам він написав в Instagram з пропозицією долучитися до спільної пісні.

Ми, звичайно ж, погодились, незважаючи, що на той момент ми служили в Києві й ті російські негідники ще стояли на околицях — в Бучі, Ірпені, Гостомелі, і ми там разом з нашим батальйоном і іншими Збройними силами робили свою роботу. Але ми погодилися, бо розуміли, наскільки це важливо, наскільки це може бути культурний поштовх.

Це можливість через культурні та креативні методи донести до всього світу наше, українське.

І я написав лірику протягом двох тижнів, і ми записали її на студії. Запис на студії — це також був челендж. Бо наша студія, на якій ми звикли це все робити, на той момент перебувала в Гостомелі під окупацією.

І нам допоміг Максим Сиволап, це наш аранжувальник і співавтор багатьох пісень. Він привіз обладнання в іншу студійну кімнату, і ми зробили це все там, вокал записали мій. Це дуже сподобалось команді Еда Ширана. Взагалі лірика і як це все вийшло, ми навіть публікували скріни переписок, з дозволу команди Еда Ширана, публікували його реакцію на лірику.

А потім, звичайно, як ми звикли, ми захотіли доповнити аудіо візуальним рядом, саме відеокліпом. Але на той момент наш батальйон передислокували на Харків, на посилення Збройних сил там, і знімати щось у нас не було тут жодної можливості.

Проте, на щастя, у нас є талановиті друзі. Ми звернулись до Дмитра Шмурака, до режисера цього відео, з проханням допомогти нам і відзняти відеокліп.

Він погодився і допоміг нам знайти натхненну команду профі, які отримали від нас ідею цього відео і реалізували дуже потужно в ту картинку, в те відео, яке є на YouTube, і у нас уже майже два мільйони переглядів.

Ми від себе відзняли тут, на Харківщині, лише синхрони мої, зупинилися між позиціями нашої роти, на дорозі.

Швиденько відзняли за 10–15 хвилин декілька дублів, відправили Дмитру і поїхали далі, займатися нашими справами. От, власне, така історія.

За монетизацію цього відео гроші будуть відправлені на допомогу Україні та українцям. Куди саме?

Це була органічна і логічна пропозиція від команди Еда Ширана. Відправляти кошти від монетизації на Spotify і YouTube на допомогу Україні.

І ці кошти надходитимуть на фонд Music saves UA — це фонд Всеукраїнської асоціації музичних подій, членами якого є гурт Антитіла. Там з самого початку війни працює як хаб, як штаб у приміщенні клубу Атлас.

Вони допомогли вже великій кількості цивільних людей і військовослужбовцям і продовжують це робити.

І ми дуже вдячні команді Еда Ширана за таку підтримку, це дуже цінно для нас.

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Зараз, коли ви бороните Україну зі зброєю у руках, чи залишається у вас місце і сили робити свою музичну роботу? Писати музику під час війни та на час після війни?

Бачите, такі колаборації, такі спільні пісні, як з Едом Шираном, на них потрібно знаходити час і можливості. Тому що такої можливості могло б і не бути. І цей шанс не можна було упускати, а реалізовувати однозначно.

Але якщо говорити про написання пісень конкретно для гурту Антитіла, то конкретно зараз ми цим не займаємось. Я збираю всередині себе переживання, емоції та відчуття.

І колись, коли ми переможемо, Антитіла випустять новий альбом. Це буде світлий, радісний, потужний і позитивний альбом ренесансу і відродження України, відбудови України.

І він буде веселий, іронічний, звичайно, не без ноток суму. Так, чисто для контрасту.

Я впевнений, що ще прийде час для написання нових пісень, для запису їх на студії. А зараз поки що час займатись трошки іншим.

Щодо війни. Як ви зараз? Чи можна говорити, де саме і яка ситуація у вас на фронті?

Я зараз перебуваю на Харківщині. Ми з гуртом Антитіла є парамедиками. Наше завдання — надавати першу медичну допомогу пораненим бійцям і не тільки, а в принципі бійцям.

Нами керує фахівець, професійний медик Дмитро Білоконський, і от що ми робимо кожен день саме в цьому контексті. Безпосередньо гурт Антитіла не штурмує позиції рашистів, не біжить попереду підрозділу з автоматом.

Звичайно, ми вміємо стріляти, можемо виконувати такого роду обов’язки, але зараз основне наше завдання — це рятувати життя.

Обстановка на Харківщині дуже оптимістична, тому що щодня протягом останніх двох тижнів українські Збройні сили звільняють окуповані міста і містечка. Звільнили Черкаську Лозову, звільнили Старий Салтів. І поступово рухаються до того місця, де буде дуже боляче рашистам відчути всю міць і запал української армії.

Тому в мене є оптимістичний настрой щодо оперативної обстановки в Харківському регіоні. Зміна оперативної обстановки тут на користь Збройних сил, яка вже відбувається, спричинить зміну оперативної обстановки й на інших напрямках.

А тактичні перемоги у Збройних силах кожен день. Звичайно, не без втрат, звичайно, не без загибелі українських військових, героїв. Але це війна, і тут, на жаль, без цього ніяк.

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