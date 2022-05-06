Интервью

История моя и миллионов украинцев: Тарас Тополя о сотрудничестве с Эдом Шираном и написании музыки во время войны

Анастасия Ечкалова, журналист программы Викна-новости 06 мая 2022, 15:00
Тарас Тополя про співпрацю з Едом Шираном
Фото: Instagram

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