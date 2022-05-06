История моя и миллионов украинцев: Тарас Тополя о сотрудничестве с Эдом Шираном и написании музыки во время войны

Тарас Тополя — солист популярной группы Антитела, молодежный посол UNICEF в Украине, соучредитель благотворительного фонда Свободные ЮА, волонтер, боец территориальной обороны.

Певец рассказал Вікнам в эксклюзивном интервью о сотрудничестве с Эдом Шираном, съемке клипа на песню 2 Step и написании музыки во время войны.

Клип 2 Step собрал уже несколько миллионов просмотров. Эд Ширан, с которым вы вместе спели, обнародовал его у себя в Facebook. Был ли еще от него фидбек?

Да очень много отзывов. Там проверяю все комментарии в социальных сетях и в YouTube, в общем-то положительные. Люди почувствовали ту эмоцию, как это могло передать видео. Это очень важно. Потому что она честная.

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Это честная история. Моя и миллионов украинцев.

Как началась война для нас и что, несмотря ни на что, мы не теряем надежд. И мы одержим победу, будет мир, и мы будем танцевать с нашими любимыми и обнимать их и целовать.

Расскажите о съемках клипа и именно, где вы поете на украинском. В каких условиях эта часть снималась? И где?

Начну с того, что после отказа в благотворительном концерте в Бирмингеме к нам обратилась команда Эда Ширана, и сам он написал в Instagram с предложением сделать общую песню.

Мы, конечно, согласились, несмотря на то, что на тот момент мы служили в Киеве и те российские негодяи еще стояли на окраинах — в Буче, Ирпене, Гостомеле, и мы там вместе с нашим батальоном и другими Вооруженными силами делали свою работу. Но мы согласились, потому что понимали, насколько это важно, насколько это может быть культурный толчок.

Это возможность через культурные и креативные методы донести до всего мира наше, украинское.

И я написал лирику в течение двух недель, и мы записали ее на студии. Запись на студии — это тоже был челлендж. Потому что наша студия, на которой мы привыкли это все делать, в тот момент находилась в Гостомеле под оккупацией.

И нам помог Максим Сиволап, это наш аранжировщик и соавтор многих песен. Он привез оборудование в другую студийную комнату, и мы сделали это все там, вокал записали мой. Это очень понравилось команде Эда Ширана. Вообще лирика и как это все получилось, мы даже публиковали скрины переписок, с разрешения команды Эда Ширана, публиковали его реакцию на лирику.

А потом, конечно, как мы привыкли, мы захотели дополнить аудио визуальным рядом, видеоклипом. Но на тот момент наш батальон передислоцировали на Харьков, на усиление Вооруженных сил там, и снимать что-то у нас не было здесь никакой возможности.

Однако, к счастью, у нас есть талантливые друзья. Мы обратились к Дмитрию Шмураку, к режиссеру этого видео, с просьбой помочь нам и снять видеоклип.

Он согласился и помог нам найти вдохновенную команду профи, которые получили от нас идею этого видео и реализовали очень мощно в ту картинку, в видео, которое есть на YouTube, и у нас уже почти два миллиона просмотров.

Мы от себя отсняли здесь, в Харьковской области, только синхроны мои, остановились между позициями нашей роты, на дороге.

Быстро сняли за 10-15 минут несколько дублей, отправили Дмитрию и поехали дальше, заниматься нашими делами. Вот такая история.

За монетизацию этого видео деньги будут отправлены на помощь Украине и украинцам. Куда именно?

Это было органическое и логическое предложение команды Эда Ширана. Отправлять средства от монетизации на Spotify и YouTube в помощь Украине.

И эти средства будут поступать в фонд Music saves UA — это фонд Всеукраинской ассоциации музыкальных событий, членами которого является группа Антитела. Там с самого начала войны работает как хаб, как штаб в помещении клуба Атлас.

Они помогли уже большому количеству гражданских людей и военнослужащим и продолжают это делать.

И мы очень благодарны команде Эда Ширана за такую ​​поддержку, это очень ценно для нас.

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Сейчас, когда вы защищаете Украину с оружием в руках, остается ли у вас место и силы делать свою музыкальную работу? Писать музыку во время войны и на время после войны?

Видите ли, такие коллаборации, такие общие песни, как с Эдом Шираном, на них нужно находить время и возможности. Потому что такой возможности могло и не быть. И этот шанс нельзя было упускать, а реализовывать однозначно.

Но если говорить о написании песен конкретно для группы Антитела, то сейчас мы этим не занимаемся. Я собираю внутри себя переживания, эмоции и ощущения.

И когда-нибудь, когда мы победим, Антитела выпустят новый альбом. Это будет светлый, радостный, мощный и положительный альбом ренессанса и возрождения Украины, восстановления Украины.

И он будет веселий, ироничный, конечно, не без ноток грусти. Так, чисто для контраста.

Я уверен, что придет время для написания новых песен, для записи их на студии. А сейчас пока время заниматься немного другим.

Что касается войны. Как вы сейчас? Можно ли говорить, где именно и какая ситуация у вас на фронте?

Я сейчас нахожусь в Харьковской области. Мы с группой Антитела являемся парамедиками. Наша задача — оказывать первую медицинскую помощь раненым бойцам и не только, а в принципе бойцам.

Нами руководит специалист, профессиональный медик Дмитрий Белоконский, и вот что мы делаем каждый день именно в этом контексте. Непосредственно группа Антитела не штурмует позиции рашистов, не бежит впереди подразделения с автоматом.

Конечно, мы умеем стрелять, можем выполнять такого рода обязанности, но сейчас основная наша задача — это спасать жизнь.

Обстановка в Харьковской области очень оптимистичная, потому что ежедневно в течение последних двух недель украинские Вооруженные силы освобождают оккупированные города. Освободили Черкасскую Лозовую, освободили Старый Салтов. И постепенно двигаются к тому месту, где будет очень больно рашистам ощутить всю мощь и пыл украинской армии.

Поэтому у меня оптимистический настрой относительно оперативной обстановки в Харьковском регионе. Изменение оперативной обстановки здесь в пользу Вооруженных сил, что уже происходит, приведет к изменению оперативной обстановки и в других направлениях.

А тактические победы в Вооруженных силах каждый день. Конечно, не без потерь, конечно, не без гибели украинских военных, героев. Но это война, и здесь, к сожалению, без этого никак.

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