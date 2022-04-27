Раньше не чувствовал себя патриотом: Макс Барских о войне и решении присоединиться к ВСУ

Многие из нас при упоминании о мирном прошлом видят его совершенно призрачным и даже немного нереальным. Как вспомнить, какие мы были все?

Однако каждый украинец прошел свой путь трансформации, а боевые действия по всей нашей родной земле только обнаружили у нас все, что когда-то давно спало в глубинах души.

Одно из таких больших изменений, достойных уважения, можно было наблюдать в настроениях украинского певца и композитора Макса Барских.

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В интервью Vogue Украина он рассказал, каким было его первое утро полномасштабной войны, как она изменила его взгляды, и откуда появилось желание присоединиться к рядам ВСУ.

Как все планы изменились в момент

— У меня был билет на 22 февраля в Штаты – я должен был лететь туда надолго, чтобы работать над альбомом. Алан Бадоев сказал накануне, что мы должны обсудить наши планы на год в сложившейся ситуации.

Все говорили, что будет война, но мы до последнего не верили.

Окей, сказал я, и поменял билет – на 24 февраля утром. Накануне мы встретились в офисе, провели собрание, у меня была отличная фотосессия.

Вечером собрал сумку, чтобы утром лететь в Нью-Йорк. Собрал что-то стильное и любимое: блестящие брюки, какие-то рубашки, кожаные костюмы. Ничего практичного, никаких спортивных костюмов.

В пять раз проснулся от звонка сестры. Ее голос дрожал, она кричала в все начавшееся трубку. А я был спокоен. Кажется, в голове ничего не было, никаких чувств.

Тело начало блокировать панику, блокировать страх. 24-го я уже никуда не летел.

Как удалось вывезти родных из Херсона

После всех моих высказываний в Instagram моим родным было опасно находиться в Херсоне. В интернет слили мой телефон, мою херсонскую прописку, мне угрожали.

Мама не хотела ехать, и мы вывезли ее в последний момент. К счастью, мой брат был там, и я заставил его поехать забрать ее.

Они уехали в довольно опасный момент – Херсон еще не был оккупирован, но россияне зашли туда уже через несколько дней.

О решении присоединиться к ВСУ и нынешней службе

Когда я был один, я понимал, что мне некомфортно – и что я могу больше. Я просто места себе не находил. Да, можно помогать дистанционно, но этого недостаточно.

Одна из главных причин, почему я вступил в ВСУ – это желание поддержать как бойцов, так и каждого, кто никогда не был связан с военным делом, но хочет защищать свою страну и сейчас испытывает страх.

Я тоже боялся, и сейчас боюсь, конечно. Но когда я нахожусь на учениях, в батальоне, то чувствую единство, и становится легче.

Верю, что вместе мы непобедимы. Мне лично легче, когда я физически присутствую там, где могу быть полезным. Иначе не могу. Этот мой дом, мое прошлое, будущее. Это мои близкие. И когда кто приходит и хочет забрать это, для меня он автоматически становится врагом.

Поэтому решил присоединиться к ВСУ – и теперь я в составе батальона под Киевом. Пока, разумеется, записан как резервист, потому что у меня нет военного опыта. Меня назначили ответственным за снабжение.

Верю, что я могу быть полезным в поисках помощи.

Всегда нужны бронежилеты, форма, наколенники, очки. Очень нужные дроны – они дорогие, но на это можно собирать. Тепловизоры – на них спрос больше сейчас, чем на бронежилеты.

Кроме того, подметил, что военная форма очень удобна. Там много карманов, все можно разложить. Она теплая. Даже думаю сменить свой повседневный гардероб.

Изменения, которые принесла война

Я должен пережить этот опыт на родине. Сделать выводы – о России и русских.

Ведь раньше я мало интересовался политикой и не хотел понимать, что происходит, а теперь я просто обязан во всем разобраться. Эта война меня очень изменила.

Я раньше не чувствовал себя патриотом, ведь был больше человек мира.

Жил несколько месяцев в году в Штатах, мне это нравилось. Сейчас горжусь тем, что я украинец. Убежден, это самый сильный народ в мире.

Теперь вообще ничего не планирую – эта война учит нас жить настоящим, наслаждаться общением с близкими.

Напомним, ранее Коля Серга рассказал о песнях на войне, выступлениях в бомбоубежищах и службе в ВСУ.