Интервью

Не покидает творчество в рядах ВСУ. Интервью Коли Серги о песнях и “коллегах”-предателях

Анастасия Кожушко 12 апреля 2022, 01:03
Коля Серга: інтерв'ю про творчість на війні
Фото: Instagram

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Сайти для відстеження повітряної тривоги
Это может тебе пригодиться! Онлайн-карта воздушной тревоги в Украине по областях
Де знайти роботу під час війни
Центр занятости, интернет и мессенджеры. Где найти работу во время войны

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