Не покидает творчество в рядах ВСУ. Интервью Коли Серги о песнях и “коллегах”-предателях

Коля Серга — украинский телеведущий и певец. Вел также и популярный проект о путешествиях Орел и Решка.

Он планировал гастроли по Украине, работал над новым проектом и хотел выпустить книгу, но полномасштабное вторжение россиян разрушило все его планы, как и всех жителей Украины. Так что с первых дней войны вступил в ряды вооруженных сил и сейчас стоит на защите родной Одессы.

О песнях на войне

В свободное от службы время музыкант занимается волонтерством, а также дает бесплатные концерты в бомбоубежищах и выступает для работников критической инфраструктуры.

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Всю правду о вторжении российских войск он повествует в своих песнях. Песня в которой музыкант обратился к президенту страны агрессора — Путину, через несколько часов облетела соцсети и стала хитом.

Шаланды полные кефали на фоне баррикад возле одесского оперного театра приобрели новый смысл.

— Я просто понял, что это мой долг! Поэтом можешь ты не быть, но гражданином быть обязан. Я позвонил своим знакомым, и мне сказали приезжать. Вечером меня уже призвали, — рассказал Коля Серга.

О вере в свои песни

Впрочем, творчество музыкант не оставлял и за время войны написал немало песен, которые привлекли внимание даже россиян. Его хит 2011-го Ду-ду-ду звучит так.

“На Курильских островах говорят — “коничева”. По Себире “синехау”, вместо хорошего утра. В Кельнинсберге на немецком, и в Чечне переворот. А в Москве на день победы без акцента Ким поёт — Ще не вмерла Укараїни ні слава, ні воля!” — говорится в песне Коли Серги.

Исполнитель называет эту песню пророческой. И верит в то, что скоро победа будет за нами. А в России начнется переворот.

— Эта песня пророческая, особенно последний куплет. И российские крысы быстро это заметили, и Скабеева у себя в Telegram-канале выложила, что посмотрите какие в Украине дебилы, — рассказывает музыкант.

О выступлениях в бомбоубежищах

Коля Серга в свободное от службы время выступает в бомбоубежищах и дает концерты работникам критической инфраструктуры, чтобы поднять их боевой дух.

— Это мой способ выразить благодарность этим людям, я благодарен многим людям, я восхищаюсь украинцами, тем, как мы сплотились, тем, как мы проявляем свои лучшие качества.

Я горжусь, что я украинец.

О предателях

Исполнитель говорит, что своими песнями пытается донести до русской аудитории всю правду о войне. А тех звезд, у которых есть украинские корни, но живут в России и просто молчат, больше поддерживают кровавую путинскую политику, считает предателями.

— Те, кто поступают по-другому, ожидая в стране агрессора, игнорируют происходящее, не комментируют или поддерживают агрессора — не украинцы, это россияне с синими паспортами, — возмущается музыкант.

Одной из таких предательниц Серга считает свою коллегу музыкантку и ведущую, одесситку, с которой вместе вели проект о путешествиях Орел и Решка — Регину Тодоренко.

Я не считаю ее своей коллегой, мы некоторое время вели Решку вместе. Она патриот своей страны, просто ее страна — не Украина.

Все украинские звезды пытаются донести правду в мир и поддержать наш народ. Недавно в своем интервью Маша Ефосинина рассказала о зверствах россиян и цене победы для украинцев.