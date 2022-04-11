Они полагают, что мы — страна-декорация для Netflix? Маша Ефросинина о россиянах, промывании мозгов и Украине после Победы

Маша Ефросинина — активная общественная деятельница и основательница благотворительных мероприятий Charity Weekend. На своей странице в Instagram она ежедневно собирает деньги на помощь украинским беженцам и женщинам, пострадавших от рук российских оккупантов.

Среди обнародования фактов тех зверств, которые творят россияне на нашей земле, Маша Ефросинина также освещает и реакцию медийных лиц и “лидеров мысли” России. В одном из своих видео она говорит:

Наконец из Бучи и Ирпеня выгнали эту российскую гадость, которая бежала, захватив с собой утюги и блендеры, снимая с наших женщин одежду и украшения, перед этим изнасилованных и сожжённых на дорогах в коврах. Они играли с нашими детьми в сафари, стреляя тем по ногам, если они недостаточно быстро бегают. Привет! На связи Вікна С 24 февраля Вікна-новини работают днём и ночью, чтобы каждый читатель получал достоверные новости и советы, которые могут спасти жизнь, а также информацию для семьи, работы и безопасности. А сейчас мы нуждаемся в твоей поддержке, чтобы и дальше иметь возможность выполнять свою миссию! А сейчас мы нуждаемся в твоей поддержке, чтобы и дальше иметь возможность выполнять свою миссию! Поддержать (Donate)

Поддержка войны в Украине — откуда подкармливается?

— Все знают эти ужасные фото, которые так нещадно банит Instagram. Ведь даже его цифровые настройки не способны переварить такие изображения. Зато способны гадкие души Басковых, Манучаровых, Канделаки, Машковых, Красовских, Симоньян, Соловьёвых и такой же гадости Путина, — говорит Маша.

Все эти и ещё много таких фамилий — люди, которые поддержали войну России против Украины. Они свято уверены, что их российская реальность построена на полной правде, и сами они есть правда и тянутся к справедливости.

Как может бороться за правду народ, который доверяет пульту от телевизора, и который убегает от ответственности и от осознания того, что возможно где-то есть другая правда, свобода мысли и свобода позиции.

— Всё, что пишется этой гадостью из шоубиза настолько не утончённо, насколько прописано по-чекистски, что объединив фото из Бучи и высказывания Баскова — просто кажутся дикостью. Так свято верить в свою правду невозможно.

— Так возможно ли, что россиян заставляют так говорить?

— Это слишком просто: думать, что всех заставили. Скорее всего, к этому приводит масса факторов: страх потерять работу, концерты; страх, что тебя изолируют и линчуют за то, что не поддержал свою Россию, возможно, их запугивают. В том числе их детьми и близкими.

Каждый раз, как только я начинаю всё это анализировать, я осознаю, что мы никогда не поймём россиян. Несмотря на язык, который понимают два народа — формулируется совсем разное расшифрование этого языка.

Они понимают русский на языке агрессии, тирании и репрессий. А я понимаю русский на основе свободы и умении донести свою позицию.

Время врагов народа

— Официально, Маша Ефросинина — враг народа в России. Поздравлял ли тебя кто-то из коллег оттуда с таким званием?

— У меня не было никакого общения с коллегами из России. Никто не выходил на связь. Было только одно письмо, которое я увидела спустя четыре недели войны. Письмо написала одна молодая блогерша со многомиллионной аудиторией и которая пользуется авторитетом в России.

Она написала мне в ответ на мои призывы россиянам выходить на улицы и протестовать: Неужели вы верите, Маша, что это что-то поменяет? Мне показалось, что её сообщение было полно паники и отчаяния.

И это не удивительно, ведь на молодой мозг это просто не ложится. Молодёжи, которая не росла в Советском Союзе и не знает привкуса этой системы, просто разрывает голову от этих событий.

Хоть с опозданием, но я ответила ей: А как вы будете жить с этим молчанием?

Они уже проклятая нация

— Вопреки всем заявлениям, россияне продолжают верить Путину и поддерживать войну. Ты понимаешь ментальность россиян?

— Отделим сейчас тех, кто думает, от того “среднестатистического народа”, который смотрит телевизор. Те, кто думает — давно выехали из России. Биомасса, которая видит только телевизор, правда ему верит.

Слепо, включая его с утра и выключая вечером, втупившись, как бараны лишь для того, чтобы не искать информации ещё где-либо и не осознать, к какому ужасу привёл Путин с их нацией. Ведь тогда они начнут физически умирать.

— Именно так их ведёт пропаганда, ведь их психика не будет способна проанализировать весь тот ужас, который сейчас творится с их нацией. Они сами, зомбированы, вцепились в эту пропаганду и идут за ней.

Беда нации

— В России отключили все средства, где можно было бы получать независимую информацию, так, может, в этом причина?

— В этом и весь парадокс! Если ты видишь, что тебе отключили газ, свет, воду, интернет, абсолютно всё — нормальный человек подумает: что-то не так.

Нормальный человек подумает: наверное Прометей наш ненастоящий. А те говорят наоборот: а Прометею самому нужен свет, он должен подсветить себе дорогу великих свершений.

Про Колю Баскова

— Басков написал в том же таки своём посте: Это только начало нашего полёта и развития страны во всех сферах. Так описана российская экономика сейчас?

— Мы так много времени уделяем этому клоуну. Важно понимать, что я знала его лично: мы снимались во многих шоу, эта гадость пела песни и признавалась в любви к нашим женщинам, лучше которых нет никого не этом свете.

Он ел с наших тарелок, зарабатывал миллионы — хочется спросить, Коля, что там с налогами — поэтому он для меня сейчас олицетворение всей этой гнилой гадости.

— Нужно понимать, что он человек небольшого ума. Его вечный конкурент, с которым он делит пьедестал первенства — Киркоров — и он молчит. Спрятался, и от него нет ни единого слова. Хотя все мы знаем, что Киркоров был более разговорчивым и одиозным, открыто поддерживал Путина. А Басков — не молчит.

Думаю, что есть какие-то методички, какие-то правила. И очень смешной факт: вчера в сети в России распространялись stories маленьких блогеров, которые меня тегали в Instagram и рассказывали, что мне, как и всем нашим блогерам, заплатили миллион за призывы к агрессии против России.

Простые россияне?

— Должны ли простые российские граждане ощущать весь гнёт санкций, который навалился сейчас на них и почему?

— Должны, потому что власть — это народ. Потому что перед народом на улицах не способна выстоять ни одна власть. И мы это знаем, как это работает и к чему приводит. Со 140 миллионов населения нужно было хотя бы 5 миллионов людей на площадях больших городов — а они не вышли.

Власть, которая сидит в бункерах и видит, что люди не вышли — уверены, что всё хорошо и гладко. Видят, что их риторика и пропаганда работает. И я не могу это простить российскому народу.

Жить на Западе и поддерживать войну — как такое возможно?

— Как такое случилось, что в Берлине более 5 тысяч автомобилей с российскими флагами выехали в поддержку войны?

— А как можно сделать то, что они сделали с людьми в Буче? Этому всему нет объяснения. Германия и Европа богаты на красивые слова, но не принимают жизненно необходимых решений.

Моё любимое — “Мы осуждаем действия России”. Каждый день это говорят после десятка убитых детей и после ежедневных трагедий в Украине, — говорит Маша Ефросинина.

Поэтому россияне, которые живут в Германии, просто показали всему миру результат их бездеятельности.

— Россиянам за границей даже советуют не говорить об их происхождении из-за резкого настроя русофобии всюду. А что посоветуешь им ты?

— Я подписываюсь под таким советом — ведь на самом деле, лучше не говорить, что ты россиянин.

Знаменитый блицкриг и его полный провал

— Блицкриг провалился, но все до сих пор боятся той кнопки ядерного оружия. Ведь Путин уже нажал другую кнопку — начало новой эры для диктаторов. Началась новая история о том, как ты не можешь владеть миром, если ты злодей, террорист, коррупционер и убийца, диктатор.

Банки на колёсах, названые танками, и пушечное мясо из Хабаровска, Смоленской области и Ростова, научено лишь грабить, насиловать и есть детей — ни на что не способно. И за это нужно нести ответственность, — говорит Маша Ефросинина.

— Ни о каком блицкриге речи не идёт, когда мы защищаем нашу землю. Я убью за своего ребёнка — и так же настроен каждый украинец, который идёт защищать своё. Наша энергия не станет рядом с этим вражеским мясом, которое на нас бросают.

Дураки — потому что бедные?

Есть информация, что тела российских солдат даже не собирают с поля боя, а просто отправляют памятку в семью: пропал без вести.

— Матери готовы получить компенсации за жизнь своих детей без лишних вопросов. Как так?

— Из-за промытых мозгов. Я слышала много разговоров, когда орки звонили своим матерям. И 99% этих диалогов были построены на нецензурных словах. Как может мать с сыном разговаривать только на матах — там русских слов не было вовсе — это говорит о некотором “воспитании” и “культуре”.

Я даже не знала, что такое бывает сейчас.

Кто остановит Путина?

— Кто сможет остановить Путина: люди из России или наши ВСУ?

— Во мне ещё пылает надежда на внутренний переворот, но я не знаю, насколько это реально, — признается Маша Ефросинина.

— Что хочешь сказать нашим невероятным парням в Вооружённых Силах?

— Я вижу, как реагируют на войну в Украине, в мире, и я осознаю много важных для нас вещей. Европа и Запад сидят и защищают европейские ценности, систему, которая не должна была допустить войны. И всё это — полная бездарность.

Свободу, европейские ценности и возможность жить в развитой стране защищают парни из ВСУ. На сегодня только они показывают пример, как надо защищать настоящие европейские ценности.

Россия-матушка и сыновья её

— Маша Ефросинина является послом ООН. Как, по-твоему, нужно обходиться с пленёнными российскими солдатами?

— Это не солдаты, это — звери. Мы счастливы, что те девушки, которые вытерпели столько издевательств, остались живы. Этот мусор бросили сюда, чтобы они истребили нашу нацию.

— Много политических экспертов допускает, что Россия может перестать существовать как государство. Возможно ли это на самом деле, по-твоему?

— Не скоро. Я не понимаю, почему не расшатывается, не лопается этот пузырь, в котором все служат Путину. Я не понимаю, как после кадров из Бучи россияне упёрто утверждают, что это всё — фейк.

Мы, по их мнению, — страна-декорация для Netflix? Как они представляют изготовление фейковых трупов детей и сотни километров выжженой земли?

— Мне было физически плохо первые три дня после этих фото в Буче. Пока вся Украина упала на колени и, ударившись лбом об землю, завыла, какая-то российская морда кричала: фейк, фейк, труп шевельнул рукой. Поэтому у меня нет надежды, что это государство перестанет существовать так скоро, как бы мы этого хотели.

Благотворительный марафон для Украины

— Расскажи подробнее о Благотворительном марафоне и сборе денег на нём.

— Это была крутая инициатива, и у меня есть надежда, что повторяться она будет систематически. Главной целью было объединение Европы и напоминание: спать спокойно нельзя; российский террор близко, через границу.

Маша говорит: организаторы сделали невероятное: на 32 площадках мира, в больших городах Европы были выставлены огромные экраны, на которых шла трансляция этого марафона. Было собрано 40 миллионов гривен, которые распределили в государственные службы, чтобы оказывать гуманитарную помощь людям, не выехавшим из Украины.

— По-твоему, что для Украины — победа в войне?

Мы уже победили. Мы изменили матрицу планеты: политическую, геополитическую, общественную. Мы заставили весь мир перезапуститься.

Миротворческие организации теперь будут думать — как им существовать дальше? Ведь, как оказалось, никакого смысла они не несут. Диктаторы теперь вряд ли будут действовать теми же методами, которыми питали свою силу раньше. И будут много раз думать перед тем, как принять решение, смертоносное для их народа.

Если говорить про территориальный вопрос — это очень сложно. Я, как и все, уверена в их решении передислокации на восток. И там будет страшная бойня. И тогда нам уже не будут интересны наши границы, на фоне цены воли: потерянных, замученных людей.

Но после победы мы будем другими. Украина буде Великой. Мы отстроим Великую нацию и будем на долгие годы самой популярной страной на планете Земля.

Смотри полное интервью Маши Ефросининой с Александрой Кучеренко:

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