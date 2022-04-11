Интервью

Они полагают, что мы — страна-декорация для Netflix? Маша Ефросинина о россиянах, промывании мозгов и Украине после Победы

Александра Кучеренко Виктория Мельник, практикант сайта Викна-новини 11 апреля 2022, 20:28
Маша Ефросинина о россиянах и победе Украины
Фото: Instagram, Facebook, Unsplash

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