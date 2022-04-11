Вони вважають, що ми — країна-декорація для Netflix? Маша Єфросиніна про росіян, промивання мізків та Україну після Перемоги

Маша Єфросиніна — активна громадська діячка, телеведуча і засновниця благодійних заходів Charity Weekend. На своїй сторінці в Instagram вона щоденно збирає кошти на допомогу українським біженцям та жінкам, які постраждали від рук російських окупантів.

Серед оприлюднення фактів тих звірств, які коять росіяни на нашій землі, Маша Єфросиніна також висвітлює і реакцію медійних облич та “лідерів думки” Росії. В одному зі своїх відео вона говорить:

Нарешті з Бучі й Ірпеня вигнали цю російську гидоту, яка тікала, захопивши з собою праски та блендери, знімаючи з наших жінок одяг та прикраси, ґвалтуючи і спалюючи на дорогах у килимах. Вони грали з нашими дітьми у сафарі, стріляючи тим по ногах, якщо вони не достатньо швидко бігають. Привіт! На зв'язку Вікна З 24 лютого Вікна-новини працюють вдень та вночі, аби кожен читач отримував достовірні новини і поради, що можуть врятувати життя, та інформацію для сім’ї, роботи та безпеки. Наразі ми потребуємо твоєї підтримки, щоб і надалі мати змогу виконувати свою місію! Наразі ми потребуємо твоєї підтримки, щоб і надалі мати змогу виконувати свою місію! Підтримати (Donate)

Підтримка війни в Україні

— Всі знають ці жахливі фото, які так нещадно банить Instagram. Бо навіть його цифрові налаштування не здатні переварити такі зображення. Зате здатні гидкі душі Баскових, Манучарових, Канделакі, Машкових, Красовскіх, Симоньян, Соловйових і такої ж гидоти Путіна, — каже Маша.

Всі ці та ще багато яких прізвищ — люди, які підтримали війну Росії проти України. Вони свято впевнені, що їхня російська реальність побудована на цілковитій правді, і самі вони наче є правда й прагнуть справедливості.

Маша каже: народ, який заглушив у собі здатність думати, не може прагнути справедливості.

Як може боротися за правду народ, який довіряє пульту від телевізора, і який тікає від відповідальності й від усвідомлення того, що, можливо, десь є інша правда, свобода думки й свобода позиції.

— Все, що пишеться цією гидотою з шоубізу, наскільки не витончено, наскільки прописано по-чекістськи, що поєднавши фото з Бучі та висловлення Баскова — просто здається дикістю. Так свято вірити у свою правду неможливо.

— То чи можливо, що росіян заставляють так говорити?

— Це занадто просто: думати, що всіх заставили. Найімовірніше, до цього призводить маса чинників: страх втратити роботу, концерти; страх, що тебе ізолюють і лінчують за те, що не підтримав свою Росію, можливо? їх залякують. Зокрема їхніми дітьми та близькими.

Щоразу, щойно я починаю все це аналізувати, я усвідомлюю, що ми ніколи не зрозуміємо росіян. Не дивлячись на мову, яку розуміє два народи — формулюється зовсім різне розшифрування цієї мови.

Вони розуміють російську на мові агресії, тиранії і репресій. А я розумію російську на основі свободи і вмінні донести свою позицію.

Час ворогів народу

— Офіційно, Маша Єфросиніна — ворог народу в Росії. Чи вітав тебе хтось з колег звідти з таким званням?

— У мене не було жодного спілкування з колегами з Росії. Ніхто не виходив на зв’язок. Був лише один лист, який я побачила через чотири тижні війни. Лист написала одна молода блогерка з багатомільйонною аудиторією і яка користується авторитетом в Росії.

Вона написала мені у відповідь на мої заклики росіянам виходити на вулиці та протестувати: Невже ви вірите, Машо, що це щось змінить? Мені здалося, що її повідомлення було сповнене паніки й відчаю.

І це не дивно, бо на молодий мозок це просто не лягає. Молоді, яка не росла в Радянському Союзі і не знає присмаку цієї системи, просто розриває голову від цих подій.

Хоч і з запізненням, але я відповіла їй: А як ви будете жити з цим мовчанням?

Вони вже проклята нація

— Попри усі заяви, росіяни продовжують вірити Путіну і підтримувати війну. Ти розумієш цю ментальність росіян?

— Відокремимо зараз тих, хто думає, від того “середньостатистичного народу”, який дивиться телевізор. Ті, хто думає, давно виїхали з Росії. Біомаса, яка бачить лише телевізор, справді йому вірить.

Сліпо, вмикаючи його зранку і вимикаючи ввечері, втупившись як барани лише для того, щоб не шукати інформації ще десь і не усвідомити, до якого жаху привів Путін з їхньою нацією. Бо тоді вони фізично почнуть помирати.

— Саме так їх веде пропаганда, бо їхня психіка не буде здатна проаналізувати весь той жах, який зараз діється з їхньою нацією. Вони самі, зазомбовані, вхопилися за цю пропаганду і йдуть за нею.

Біда росіян

— В Росії відключили всі засоби, де можна було б отримувати незалежну інформацію, то, може, в цьому причина?

— В цьому і весь парадокс! Якщо ти бачиш, що тобі відключили газ, світло, воду, інтернет, абсолютно все — нормальна людина подумає: щось не так.

Нормальна людина подумає: напевно Прометей наш несправжній. А ті кажуть навпаки: а Прометею самому потрібне світло, він собі повинен підсвітити дорогу великих звершень.

Про Колю Баскова

— Басков написав у тому ж таки своєму пості: Це тільки початок нашого польоту й розвитку країни в усіх сферах. Так описана російська економіка зараз?

— Ми так багато часу виділяємо на цього клоуна. Важливо розуміти, що я знала його особисто: ми знімалися у багатьох шоу, ця гидота співала пісні та зізнавалася у любові до наших жінок, краще який немає нікого на всьому світі.

Він їв з наших тарілок, заробляв мільйони — хочеться запитати, Коля, що там з податками — тому він для мене зараз уособлення всієї цієї гнилої гидоти.

— Треба розуміти, що він людина невеликого розуму. Його вічний конкурент, з яким він ділить п’єдестал першості — Кіркоров — і він мовчить. Сховався, і від нього немає жодного слова. Хоча всі ми знаємо, що Кіркоров був більш говіркий та одіозним, відкрито підтримував Путіна. А Басков — не мовчить.

Думаю, що є якісь методички, якісь правила. І дуже смішний факт: вчора мережею в Росії поширювалися stories маленьких блогерів, які мене тегали в Instagram і розповідали, що мені, як і всім нашим блогерам, заплатили мільйон за заклики до агресії проти Росії.

Прості росіяни

— Чи повинні прості російські громадяни відчувати весь гніт санкцій, який навалився зараз на них і чому?

— Тому що влада — це народ. Тому що перед народом на вулицях не здатна вистояти жодна влада. І ми знаємо, як це працює і до чого призводить. Зі 140 мільйонів населення потрібно було хоча б 5 мільйонів людей на площах великих міст — а вони не вийшли.

Влада, яка сидить у бункерах і бачить, що люди не вийшли — впевнені, що все добре і гладко. Бачать, що їхня риторика і пропаганда працює. І я не можу це пробачити російському народові.

Жити на Заході й підтримувати війну — як таке можливо?

— Як таке сталося, що в Берліні понад 5 тисяч автомобілів з російськими прапорами виїхали на підтримку війни?

— А як можна зробити те, що вони робили з людьми в Бучі? Цьому всьому немає пояснення. Німеччина і Європа багаті на гарні слова, але не ухвалюють життєво необхідних рішень.

Моє улюблене — “Ми засуджуємо дії Росії”. Щодня це кажуть після десятка вбитих дітей і після щоденних трагедій в Україні, – обурюється Маша Єфросиніна.

Тому росіяни, які живуть в Німеччині, просто показали всьому світу результат їхньої бездіяльності.

— Росіянам за кордоном навіть радять не говорити про їхнє походження, через різкий настрій русофобії усюди. А що порадиш їм ти?

— Я підписуюсь під такою порадою — бо справді, краще не говорити, що ти росіянин.

Славнозвісний бліцкриг і його повний провал

— Бліцкриг провалився, але всі досі бояться тієї кнопки ядерної зброї. Бо Путін уже натиснув іншу кнопку — початок нової ери для диктаторів. Почалася нова історія про те, як ти не можеш володіти світом, якщо ти злодій, терорист, корупціонер і вбивця, диктатор.

Банки на колесах, названі танками, і гарматне м’ясо з Хабаровська, Смоленської області і Ростова, навчене лише грабувати, гвалтувати і їсти дітей — ні на що не здатне. І за це треба нести відповідальність, – говорить Маша Єфросиніна.

— Ні про який бліцкриг мова не йде, коли ми захищаємо нашу землю. Я вб’ю за свою дитину — і так само налаштований кожен українець, який іде захищати своє. Наша енергія не стане поряд з цим ворожим м’ясом, яке на нас кидають.

Дурні — бо бідні?

Є інформація, що тіла російських солдатів навіть не збирають з поля бою, а просто надсилають пам’ятку у сім’ю: пропав безвісти.

— Матері готові отримати компенсації за життя своїх дітей без жодних зайвих запитань. Як так?

— Через промиті мізки. Я чула багато розмов, коли орки дзвонили своїм матерям. І 99% цих діалогів були побудовані на нецензурних словах. Як може мати з сином розмовляти лише на матах — там російських слів не було взагалі — це говорить про деяке “виховання” і “культуру”.

Я навіть не знала, що таке буває зараз.

Хто зупинить Путіна?

— Хто зможе зупинити Путіна: люди з Росії чи наші ЗСУ?

— В мені ще жевріє надія на внутрішній переворот, але я не знаю, наскільки це реально, — зізнається Маша Єфросиніна.

— Що хочеш сказати нашим неймовірним хлопцям у Збройних силах?

— Я бачу, як реагують на війну в Україні й у світі, і я усвідомлюю багато важливих для нас речей. Європа і Захід сидять і захищають європейські цінності, систему, яка не мала допустити війни. І все це — повна бездарність.

Свободу, європейські цінності і можливість жити в розвиненій країні захищають хлопці зі ЗСУ. На сьогодні, тільки вони показують приклад, як треба захищати справжні європейські цінності.

Росія-матушка і сини її

— Маша Єфросиніна є послом ООН. Як, на твою думку, треба обходитися із полоненими російськими солдатами?

— Це не солдати, це — звірі. Ми щасливі, що ті дівчата, які витерпіли стільки знущань, залишилися живими. Це сміття кинули сюди, аби вони винищили нашу націю.

— Багато політичних експертів припускає, що Росія може перестати взагалі існувати як держава. Чи можливо це справді, на твою думку?

— Не скоро. Я не розумію, чому не розхитується, не лускається ця бульбашка, в якій всі служать Путіну. Я не розумію, як після кадрів з Бучі росіяни вперто стверджують, що це все — фейк.

Ми, на їхню думку, — країна-декорація для Netflix? Як вони уявляють майстрування фейкових трупів дітей і сотні кілометрів випаленої землі?

— Мені було фізично погано перші три дні після цих фото в Бучі. Доки вся Україна впала на коліна і, вдарившись чолом в землю, завила, якась російська морда кричала: фейк, фейк, труп поворухнув рукою. Тому в мене немає надії, що ця держава перестане існувати так скоро, як би ми цього хотіли.

Благодійний марафон для України

— Розкажи детальніше про Благодійний марафон і збір коштів на ньому.

— Це була крута ініціатива, і я маю сподівання, що повторюватися вона буде систематично. Головною ціллю було об’єднання Європи й нагадування: спати спокійно не можна; російський терор близько, через кордон.

Маша каже: організатори зробили неймовірне: на 32 майданчиках світу, у великих містах країн Європи були виставлені величезні екрани, на яких йшла трансляція цього марафону. Було зібрано 40 мільйонів гривень, які розподілили в державні служби, щоб надавати гуманітарну допомогу людям, які не виїхали з України.

— На твою думку, що для України — перемога у війні?

— Ми вже перемогли. Ми змінили матрицю планети: політичну, геополітичну, суспільну. Ми заставили весь світ перезапуститися.

Миротворчі організації тепер думатимуть — як їм існувати далі? Бо, як виявилося, жодного сенсу вони не несуть. Диктатори тепер навряд чи діятимуть тими методами, якими живили свою силу раніше. І будуть багато разів думати перед тим, як ухвалити рішення, смертоносне для їхнього народу.

Якщо говорити про територіальне питання — це дуже важко. Я, як і всі, впевнена в їхньому рішенні передислокуватися на схід. І там буде страшна бійня. І тоді нам уже не будуть цікаві наші кордони, на фоні ціни волі: втрачених, замордованих людей.

Але після перемоги ми будемо іншими. Україна буде Великою. Ми відбудуємо Велику націю і будемо на довгі роки найпопулярнішою країною на планеті Земля.

Дивись повне інтерв’ю Маші Єфросиніної з Олександрою Кучеренко:

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