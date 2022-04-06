Інтерв'ю

Україна в жодному разі не повинна програти. Андрій Шевченко про участь у мітингах та підтримку Британії

Богдана Макалюк, редакторка сайту 06 Квітня 2022, 19:34
Андрій Шевченко: інтерв'ю про участь у мітингах та допомогу Британії
Фото: Instagram

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