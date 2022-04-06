Україна в жодному разі не повинна програти. Андрій Шевченко про участь у мітингах та підтримку Британії

Андрій Шевченко — найвідоміший український футболіст, колишній тренер української збірної та очільник тренерського штабу італійського клубу Дженоа.

З перших днів повномасштабного нападу Росії на Україну він підтримує наших громадян та звертається до людей з усього світу по допомогу.

Андрій Шевченко розповів, що в перші дні російські військові бомбили поруч з будинком його мами. 20 днів мати та сестра футболіста перебували в Україні, потім виїхали до Італії, бо стан здоров’я мами погіршився.

Хоч Андрій за кордоном, проте відвідує мітинги та збирає допомогу.

Про підтримку Велиої Британії

— Ми бачимо, як Лондон підтримує Україну, як Велика Британія підтримує Україну. Чи багато людей у Лондоні, які хочуть допомагати Україні в ці дні?

— З перших днів і зараз у нас дуже велика підтримка у Британії. І прем’єр-міністр, і уряд одразу схвалили дуже суворі санкції. І була велика допомога нашій армії. Тут постійно відбуваються мітинги.

Навіть просто у спілкуванні всі висловлюють величезну підтримку Україні, захоплюються нашим народом, нашою стійкістю. У мене дуже багато знайомих, друзів, які готові допомагати та допомагають.

Про участь у мітингах

— Ви часто берете участь у мітингах на підтримку України. Що за люди приходять на ці мітинги?

— Туди приходить дуже багато людей. Нещодавно пройшов мітинг, там було близько 20 тисяч осіб. По всій Британії підтримка дуже сильна і на всіх рівнях.

Говорять про це постійно, дуже багато наших людей приходять на мітинги, багато британців там виступають.

До мене зателефонував журналіст зі Sky Sports та попросив прийти на прямий ефір, вони зробили програму, присвячену подіям в Україні. Це були перші дні. На цій програмі вони дуже багато тем зачіпали.

Сьогодні Україна має величезну підтримку у світі.

І насамперед тому, що всі розуміють, що сьогодні Україна захищає усі демократичні країни.

Україна не має впасти, вона не повинна програти. Це сьогодні для всіх важлива позиція. І цю позицію я чую з екранів телевізорів, виступів у парламенті, від політиків, на вулицях.

Я дуже багато спілкуюся з італійськими журналістами, вів програму, а нещодавно їздив до Америки, до ООН, куди мене запросили на зустріч зі студентами. На цій зустрічі також був колишній президент США Білл Клінтон. І він теж торкнувся цієї теми й дуже багато приділив їй уваги. Він говорив, що Україна – це важлива частина світу.

Ще раз зверну увагу на те, що Україна в жодному разі не повинна програти. Ми всі маємо зробити так, щоб демократичний світ в особі України вистояв та переміг. Обов’язково переміг.

Про допомогу біженцям в Британії

— Різні відомі люди у Британії заявляли про готовність розмістити у себе біженців. Яка є інформація стосовно українців, які виїхали до Великої Британії, до Лондона?

— Було зроблено опитування. Понад 100 тисяч сімей готові прийняти українських біженців. Єдина проблема у Великій Британії – це оформлення документів.

Тому що країна пішла з Європейського Союзу, а там з цим набагато простіше.

І, звісно, те, що роблять сьогодні країни Європейського Союзу, особливо наші сусіди в особі поляків, румунів, а також угорців, італійців, німців, австрійців, дуже нам допомагає. Польща, звичайно, грає величезну роль у цьому.

У Великій Британії, щоб все оформити, треба підготувати певну низку документів та почекати. Тому я зі свого боку вже заповнив ці документи, я запросив дві родини, найімовірніше, завтра чи післязавтра запрошуватиму третю.

Звернення до українців

— Що б ви хотіли сказати зараз, цієї миті Україні, українцям? Можливо, нашим військовим, які захищають нашу країну, президенту?

— Насамперед я пишаюся, що я українець. Я пишаюся тим, як наші військові з гордістю захищають нашу країну.

Я пишаюся нашим президентом, який взяв на себе відповідальність. Він згуртував усіх людей навколо себе.

І пишаюся тим, як ми героїчно захищаємо нашу країну. Я хочу побажати всім витримки, стійкості, віри. Ми обов’язково переможемо. Ми повинні бути всі разом, ми маємо бути єдиними. І, звичайно, Слава Україні!

Також донести росіянам правду намагається відомий доктор Комаровський. Раніше його порадам слідувало багато матусь як з України, так і Росії. Раніше у своєму інтерв’ю доктор Комаровський розповів про те, чим займається під час війни.