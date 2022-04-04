Міста відбудуємо, але ми не повернемо людей: Андрій Єрмак про Бучу, Гостомель та Ірпінь

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак в інтерв’ю в рамках єдиного інформаційного марафону розповів Наталії Мосейчук про воєнні злочини російських окупантів, дію санкцій на ворога та важливість підтримки людей для президента.

Про те, чи було відомо, що за 50 км від центру Києва відбувається такий злочин міжнародного масштабу

— До нас доходила деяка інформація, що дійсно там відбуваються жахливі речі. Проте, безумовно, те, що ми бачили вчора та сьогодні, жахає своїми масштабами.

Нашу “Сребреницю” ми зможемо оцінити, коли отримаємо всю інформацію. Проте це абсолютно інша історія.

Одна ядерна держава напала на іншу неядерну державу. Це війна Росії проти України. З жахом, цим абсолютно нелюдським ставленням, дійсним геноцидом.

Про поширення фотографій з Бучі, Гостомеля та Ірпеня західним колегам

Я особисто роблю це кожного дня. Надсилаю фото і своїм колегам — політичним радникам у Німеччині, США, Франції та в Британії. Реакція шокова.

Я впевнений, що вони повинні відчувати те, що відчувають сьогодні всі українці.

Тому що від багатьох із них залежать такі рішення, на які ми очікуємо. Ми, безумовно, на постійному зв’язку. Не існує ранку чи ночі.

Розмови можуть відбуватися й о третій, і о четвертій годині ранку. Цей процес є постійний, оскільки нам ще багато чого потрібно: зброя, продовження санкцій і т.д.

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Вибачення від росіян не будуть прийняті. І це на багато років. Тому що немає виправдання тому, що ми бачимо та відчуваємо сьогодні. І, на жаль, це ще продовжується. Ми цю війну поки не зупинили.

Про дію санкцій на РФ

Сьогодні вже є перелік дуже жорстких санкцій. Однак ми вирішили, що потрібно всі ці санкції відслідковувати, дуже оперативно аналізувати, робити це публічно.

Потрібно говорити, де ці санкції виглядають як лише красива назва, де вони не працюють, де знаходяться обхідні шляхи та які потрібні нові санкції.

Ми не даємо ні на хвилину забути про те, що відбувається в Україні.

Я особисто приділяю дуже багато уваги для того, щоб ці санкції були не просто руйнівними, але й не дали можливість надалі фінансувати цю війну.

Важливість підтримки людей для президента

Це дуже важливо, тому що ми закінчимо цю війну. Але світ ніколи не буде таким, яким він був до цього.

І, безумовно, Україна ніколи не буде більше країною, яка проситиме щось у когось або доводитиме. Ми всім показали, хто сьогодні є героями.

Нація, якій давали кілька годин чи днів, сьогодні демонструє той героїзм, про який вже й забули.

Що буде після війни

У президента вже лежить на столі план економічного відродження. Ми кожного дня думаємо та готуємось для того, щоб його розпочати. Думаю, відновлюватись міста почнуть одразу після їх звільнення.

Більше в історії України немає заходу чи сходу. Ми є єдиною країною.

Багато говорили, що це історичний шанс, але, я думаю, ми дійсно творимо цю історію великої нації великої країни. Ми точно вже ніколи й нікому не дамо можливість ставитись до України та українців, як не до рівних. Тому що сьогодні ми рівні всім.

Міста відбудуємо, але ми не повернемо людей. Нічого немає дорожче, аніж життя людини.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю американському телеканалу FoxNews розповів, чи піде Україна на поступки заради завершення війни.