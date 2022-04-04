Історія материнської незламності або супержінка: як черкащанка волонтерить на останніх тижнях вагітності

Війна нівелювала багато факторів, що у мирний час розділяли людей за професіями, статтю та вподобаннями. Зараз усі ми — воюємо кожен на своєму фронті. Незважаючи ні на що.

Анні – 31, і вона на 38 тижні вагітності. До війни вона займалася організацією фестивалів. Тепер — допомагає військовим та біженцям.

Каже: продовжуватиме волонтерство, доки швидка не забере її під час пологів.

Власник кав’ярні Сергій Корнієнко захоплюється — дівчина без діла не сидить ні хвилини.

Анна працює волонтером з першого дня війни. Вона і вирішує питання, і розвозить та роздає продукти.

Її ранок розпочинається у невеликій кав’ярні, де волонтери розпаковують необхідні речі для бійців та біженців з розбомблених міст.

Тут своєрідний штаб, куди люди заносять найнеобхідніше. Все зібране жінка везе в заклад, де збирають допомогу армійцям і цивільним у гарячі точки.



Вона не лише збирає і розвозить гуманітарну допомогу, а й домовляється за пошив балаклав, устілок, матраців, а також розвозить захисникам їжу.

Чоловік Анни Тимур Шаповал каже, що береже дружину та майбутню маму своєї доньки, як може.

Перебування вдома є ще більш гнітюче, аніж щось робити.

Волонтерка Вікторія Хамаза називає свою колегу супержінкою та запевняє, що саме Анна заряджає усіх їх на позитив.

А ще Анна каже, що її підтримує донечка ще в животі — живе з мамою в одному ритмі та дає зрозуміти, що з нею все нормально.

Ми хочемо народжувати не просто під мирним небом, а й під переможним небом. Тому віримо в перемогу, – зізнається Анна.

Якщо ти теж хочеш допомогти нашій армії, але не знаєш як — читай наш матеріал. Ми розповідаємо, які є способи допомоги ЗСУ, окрім грошей.