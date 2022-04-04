История материнской несокрушимости или суперженщина: как черкасчанка волонтерит на последних неделях беременности

Война нивелировала многие факторы, которые в мирное время разделяли людей по профессии, полу и предпочтениям. Сейчас все мы воюем каждый на своем фронте. Несмотря ни на что.

Анне 31, и она на 38 неделе беременности. До войны она занималась организацией фестивалей. Теперь помогает военным и беженцам.

Говорит: будет продолжать волонтерство, пока скорая не заберёт её во время родов.

Владелец кофейни Сергей Корниенко восхищается – девушка без дела не сидит ни минуты.

Анна работает волонтером с первого дня войны. Она и решает вопросы, и развозит, и раздает продукты.

Её утро начинается в небольшом кафе, где волонтеры распаковывают необходимые вещи для бойцов и беженцев из разбомбленных городов.

Здесь своеобразный штаб, куда люди сносят самое необходимое. Всё собранное женщина везет в заведение, где собирают помощь армейцам и гражданским в горячие точки.

Она не только собирает и развозит гуманитарную помощь, но и договаривается за пошив балаклав, устилок, матрасов, а также развозит защитникам еду.

Муж Анны Тимур Шаповал говорит, что бережет жену и будущую маму своей дочери, как может.

Нахождение дома еще более удручающее, чем что-то делать.

Волонтер Виктория Хамаза называет свою коллегу суперженщиной и уверяет, что именно Анна заряжает всех их на позитив.

А ещё Анна говорит, что её поддерживает дочь ещё в животе — живёт с мамой в одном ритме и даёт понять, что с ней всё нормально.

Мы хотим рожать не просто под мирным небом, но и под победным небом. Поэтому верим в победу, — признается Анна.

Если ты тоже хочешь помочь нашей армии, но не знаешь как – читай наш материал. Мы рассказываем, какие есть способы помощи ВСУ, кроме денег.