Допомагає кожен: як у Дніпрі 18-річний хлопець з аутизмом збирає гроші на бронежилети

У час війни обов’язком кожного громадянина України є будь-яка допомога, посильна для нього. Герой нашої розповіді — 18-річний Костя Краснов, який попри власну недугу збирає гроші для тероборонців на Донеччині.

Він разом із мамою розписує полотняні торбинки, продає їх, а кошти збирає на бронежилети. Бо малювати вміє — до війни відвідував художню майстерню.

Мама юнака Анна Краснова каже: днями до них зателефонували з Донеччини та попросили допомогти з амуніцією для родича, який пішов до лав ТрО.

Сказали, що потрібно купити бронежилет для Ігоря, а у нас саме зібралося 40 сумок. Тож ми вирішили їх віддати на цю справу.

Ці торбинки нашила бабуся Костянтина. А сам він їх тепер розмальовує та продає. Для хлопця це справа, яка робить його дотичним до захисту своєї Вітчизни.

Такі сумки ми продаємо по 150 гривень, але частіше люди дають більші суми, аби підтримати нашу ініціативу.

Коли про бажання Кості допомогти військовим дізналися місцеві підприємці — подарували його дядькові бронежилет, з якого і почалася вся історія із розмальовуванням торбинок.

Анна зізнається, що тепер вони не зупиняться і збиратимуть кошти для інших військових й надалі — кошти підуть на ТрО та військових Донецької області. На продажі цих розмальованих торбинок Костя зібрав уже понад 24 тисячі гривень — цього вистачить, аби купити шість бронежилетів.

Нам потрібна перемога, і щоб не було смерті в Україні, – підсумовує Костя Краснов.

А як працюють благодійні фонди під час війни — читай у матеріалі.