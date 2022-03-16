Питання здоров’я нікуди не зникли. Ірина Гуцал про роботу благодійних фондів в Україні

Зараз практично всі сконцентрували свої сили на благодійності та підтримці Збройних Сил України задля спільної перемоги.

Проте доброчинність для людей, які потребують допомоги, наприклад, у питаннях здоров’я, теж нікуди не зникли.

Директорка благодійної платформи dobro.ua Ірина Гуцал розповідає, яка ситуація у сфері благодійності для хворих людей, які потребують операцій.

Процес збору коштів на лікування деяких людей продовжує рухатись, але не так швидко, як раніше.

Ми розуміємо, що головний фокус зараз на підтримці наших захисників та вирішення нагальних питань.

Однак благодійні фонди продовжують працювати та прикладають максимум зусиль, щоб незахищені верстви населення, такі як онкохворі, діти, важкі породіллі зараз отримали допомогу.

Вже третій тиждень благодійний сектор працює над тим, щоб закривати нагальні потреби.

Усі партнерські благодійні фонди наразі об’єдналися, щоб максимально ефективно допомагати тим, хто цього зараз потребує.

Що ж стосується питання, як не потрапити на шахраїв, то порада від Ірини Гуцал досить проста: не піддаватися паніці, перевіряти всю інформацію та довіряти лише офіційним джерелам.

Усе так само як і з інформацією та новинами.

Нагадаємо, раніше віце-президент однієї з потужних ІТ-фірм Роман Павлюк поділився порадами, як підтримати українську економіку під час війни.