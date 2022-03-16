Вопросы здоровья никуда не исчезли. Ирина Гуцал о работе благотворительных фондов в Украине

Сейчас практически все сконцентрировали свои силы на благотворительности и поддержке Вооруженных Сил Украины для общей победы.

Однако благотворительность для людей, нуждающихся в помощи, например, в вопросах здоровья, тоже никуда не исчезли.

Директор благотворительной платформы dobro.ua Ирина Гуцал рассказывает, какая ситуация в сфере благотворительности для больных людей, нуждающихся в операциях.

Процесс сбора средств на лечение некоторых людей продолжает двигаться, но не так быстро, как раньше.

Мы понимаем, что главный фокус сейчас на поддержке наших защитников и решении неотложных вопросов.

Однако благотворительные фонды продолжают работать и прилагают максимум усилий, чтобы незащищенные слои населения, такие как онкобольные, дети, тяжелые роженицы сейчас получили помощь.

Уже третья неделя благотворительный сектор работает над тем, чтобы закрывать насущные нужды.

Все партнерские благотворительные фонды сейчас объединились, чтобы максимально эффективно помогать тем, кто в этом нуждается.

Что касается вопроса, как не попасть на мошенников, то совет от Ирины Гуцал достаточно прост: не поддаваться панике, проверять всю информацию и доверять только официальным источникам.

Все так же, как и с информацией и новостями.

Ранее вице-президент одной из мощных IT-фирм Роман Павлюк поделился советами, как поддержать украинскую экономику во время войны.