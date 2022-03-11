Как поддержать экономику Украины во время войны? Спойлер – не только волонтерством

В условиях войны любая помощь уместна. А поддержать страну можно не только гривной, но и своим трудом.

Советами, как поддержать украинскую экономику во время войны, поделился вице-президент одной из мощных ИТ-фирм Роман Павлюк.

Волонтерить только для того, чтобы волонтерить — нецелесообразно. Потому что вы жертвуете рабочим временем. Если у вас сейчас есть работа, это и есть ваш основной рубеж обороны Украины. Поддерживайте предпринимателей и бизнес, которые пытаются стабильно работать в условиях войны. Вместе вы укрепляете экономику Украины. Избавьтесь от вины уцелевшего — “почему я в тепле, когда ребята погибают на передовой”. Пойти на фронт могут не все. Более того, даже не все мужчины, ведь тогда их нечем будет кормить.

У каждого свое место на этой войне и каждый должен вести оборону на своем рубеже.

4. Поддерживайте оборот средств: платите по счетам, налоги, закажите у знакомой выпечку, сходите в салон красоты (если это возможно), оплатите сессию с психоаналитиком и т.д. Это будет ваш вклад в борьбу.

А всех, кто обвиняет вас в том, что живете обычной жизнью, отправляйте вслед за русским кораблем.

5. Предприниматели, по возможности не закрывайте бизнес. Особенно – на Западной Украине, где угрозы войны минимальны.

6. Те, кто выехал за границу, ищите работу. Ваши пожертвования на армию и переводы родным в Украину (даже минимальные) будут очень полезны.

7. ИТ-шники! Ваша стабильная работа – уже вклад в экономику Украины, ведь ИТ-отрасль едва ли не единственный работающий канал валюты в страну. Не прекращайте работу.

Призывает украинцев не бросать работу и министр обороны Алексей Резников. Он советует даже тем, кто выехал на Запад или заграницу, искать работу.

Обращаюсь к тем, кто был вынужден уехать в другие регионы – не пытайтесь переждать. Не рассчитывайте только на свои сбережения. Ищите работу, – отметил он.

Резников добавил: государство будет поддерживать украинцев, но крепкий тыл – это залог крепкой обороны.

Все, что может работать и развиваться – должно это делать.

Напомним, ранее мы рассказывали, как помочь украинской армии без денег.