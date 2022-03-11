Як я можу підтримати економіку України під час війни? Спойлер — не тільки волонтерством

В умовах війни будь-яка допомога доречна. А підтримати країну можна не лише гривнею, але й своєю працею.

Порадами, як підтримати українську економіку під час війни поділився віцепрезидент однієї з потужних ІТ-фірм Роман Павлюк.

Волонтерити тільки задля того, аби волонтерити — недоцільно. Тому що ви жертвуєте робочим часом. Якщо у вас зараз є робота, це і є ваш основний рубіж оборони України. Підтримуйте підприємців та бізнес, який намагається стабільно працювати в умовах війни. Разом ви зміцнюєте економіку України. Позбавтеся провини вцілілого — “чому я в теплі, коли хлопці гинуть на передовій”. Піти на фронт можуть не всі.. Ба більше, навіть не всі чоловіки, адже тоді їх не буде чим годувати.

Кожен має своє місце на цій війні та мусить вести оборону на своєму рубежі.

4. Підтримуйте обіг коштів: платіть за рахунками, сплачуйте податки, замовте у знайомої випічку, сходіть до салону краси (якщо це можливо), сплатіть за сесію з психоаналітиком тощо. Це і буде ваш вклад у боротьбу.

А всіх, хто звинувачує вас у тому, що живете звичайним життям, відряджайте услід за російським кораблем.

5. Підприємці, не закривайте бізнес за можливості. Особливо – на Західній Україні, де загрози війни мінімальні.

6. Ті, хто виїхав закордон, шукайте роботу. Ваші пожертви на армію та перекази рідним в Україну (навіть мінімальні) будуть дуже корисними.

7. ІТ-шники! Ваша стабільна робота – уже внесок в економіку України, адже ІТ-галузь чи не єдиний працюючий канал валюти в країну. Не припиняйте роботу.

Закликає українців не полишати роботи й міністр оборони Олексій Резніков. Він радить навіть тим, хто виїхав на захід України чи закордон, шукати роботу.

Звертаюся до тих, хто був змушений виїхати в інші регіони – не намагайтеся перечекати. Не розраховуйте тільки на свої заощадження. Шукайте роботу, – зазначив він.

Резніков додав: держава підтримуватиме громадян, але міцний тил – це запорука міцної оборони.

Все, що може працювати й розвиватися – має це робити.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як допомогти українській армії без грошей.