Підтримка людей навіть попри війну: як уряд планує відновлювати економіку України

Від сьогодні ті, хто втратив роботу через війну, можуть оформити державну допомогу у розмірі 6500 грн. Одні люди намагаються пережити страхи побаченого, інші знайти нове джерело заробітку, або ж допомогти іншим.

Уряду цей час створює план, як оживити економіку під час війни.

Президент України Володимир Зеленський дякую усім, хто продовжує виплачувати заробітні плати своїм робітника. Навіть якщо немає потреби чи можливості бути на роботі.

Платити зарплату людям, навіть якщо компанія не працює – це значить захищати Україну.

Отримати ж допомогу у разі втрати роботи можуть лише підприємці та люди, які були офіційно працевлаштовані. Йдеться про всіх тих, хто був на території, де ведуться активні бойові дії.

Виплати будуть здійснені через застосунок Дія, як це було з “ковідною тисячею”. Гроші надійдуть на рахунок протягом десяти днів.

У тих регіонах, де поки спокійно, прем’єр-міністр України Денис Шмигаль просить допомогти з працевлаштуванням тим, хто втратив роботу і був змушений тікати від війни.

Тому українські підприємці вже створили сайт для пошуку роботи не лише в Україні, але й за кордоном.

Якщо ж тебе звільняють чи відправляють у відпустку власним коштом під час воєнного стану, читай, як діяти у разі звільнення.