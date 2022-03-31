Як отримати 6500 від держави під час війни: останній день подачі заявки

У часи війни особливо важлива підтримка держави. І поки українські військові захищають наші землі, уряд — пильнує за гаманцем.

В Україні ввели спеціальну виплату для постраждалих від війни з Росією у рамках розширення програми є.Підтримка. Розмір допомоги від держави – 6,5 тисячі гривень. Програма працює через Дію за аналогом до отримання “ковідної тисячі“.

Сьогодні, 31 березня, програма завершується. Це означає, що протягом дня ви ще можете подати заявку на отримання коштів від держави.

Хто може отримати виплати

6 500 грн можуть отримати українці в межах єПідтримки. Саме в тих областях, де ведуться бойові дії: Чернігівська, Сумська, Харківська, Херсонська, Миколаївська, Запорізька, Донецька, Луганська, Житомирська, Одеська, Волинська, Дніпропетровська, Київська та м. Київ.

Виплату можна витратити на будь-що. Обмеження на певний вид бізнесу з програми зняли. Гроші можна також пересилати між картками або знімати в банкоматі.

Хто може отримати допомогу 6 500 грн? Наймані працівники, за яких сплачується ЄСВ та ФОП усіх груп.

Виплата спрямована, щоб підтримати населення у тих областях, де ведуться найактивніші бойові дії.

Також це підтримає ФОПів, які не можуть забезпечувати себе через початок війни.

Як отримати 6500 грн

Кабінет Міністрів України ухвалив постанову №367 Про внесення зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 9 грудня 2021 р. №1272.

Згідно з нею термін подання заявок на матеріальну допомогу від держави в розмірі 6 500 грн закінчиться 31 березня 2022 року.

1. Авторизуйтеся у Дії та оберіть послугу єПідтримка

2. Оберіть картку єПідтримка. Якщо у вас її ще немає. Тут ви можете дізнатися, як її оформити: https://e-aid.diia.gov.ua/#card

3. Натисніть «Отримати допомогу»

4. Очікуйте зарахування коштів

Мінцифри нагадує, що ти можеш подати заявку, навіть якщо вже отримав (-ла) допомогу за вакцинацію.

Як щодо інших соціальних виплат

Кабмін працює для того, аби зберегти всі соціальні виплати. Наразі відомо, що в березні усі вони збережуться.

Крім того, пенсії для українських пенсіонерів будуть проіндексовані.

— Українцям старшого віку, попри війну, забезпечуємо повну виплату проіндексованих пенсій, як це і має бути згідно з законодавством.

З 1 березня пенсії проіндексовані на 14%, — зазначив президент.

Соціальні виплати українці зможуть отримати впродовж березня.

У разі, якщо ви не можете отримати соцвиплати за місцем проживання, потрібно подзвонити на гарячу лінію Укрпошти для переведення виплат за місцем фактичного перебування: тел. 0 800 300 545 (кнопка 2 – розділ Пенсії, соціальні виплати та субсидії).

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як отримати виплати на дитину у розмірі 3000 грн.