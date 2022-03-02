Обмежень немає! Відтепер ковідну тисячу можна витрачати на будь-які продукти чи товари

Відтепер державна програма допомоги єПідтримка не має обмежень для використання. Кошти можна витрачати на будь-які товари.

Про це своєму каналі в Telegram повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Ми розуміємо, що зараз кожна гривня може врятувати чиєсь життя або суттєво допомогти.

Також хочемо нагадати, що ‎ковідну тисячу можна відправити на допомогу ЗСУ.

Федоров повідомляє, що за шість днів українці уже переказали на армію понад 1,5 млрд гривень.

Читати на тему Тисячу єПідтримки можна витратити на допомогу українській армії Тисячу єПідтримки чи залишки коштів можна пожертвувати на підтримку армії – деталі в матеріалі.

В надзвичайній ситуації найголовніше — це взяти з собою документи. Не хвилюйся, якщо в тебе закінчився термін дії одного з них. Раніше ми розповідали про термін дії документів під час воєнного стану в Україні.