Розлучення через Дію: як розірвати шлюб онлайн і скільки це коштує

На порталі державних послуг Дія з’явилася послуга із розірвання шлюбу в форматі онлайн. Нововведенням може скористатися подружжя, яке спільно ухвалило рішення про розлучення. Про це у четвер, 3 вересня, повідомила пресслужба Дії.

Розповідаємо, що відомо про розірвання шлюбу через Дію, хто може скористатися послугою та скільки коштує розлучення у 2026.

Розлучення через Дію 2026: як це працює

Розлучення через Дію відбувається наступним чином:

Один із подружжя формує заяву в Дії; Партнер має підтвердити цю заяву у своєму застосунку Дії впродовж 12 годин; Далі сторони мають засвідчити взаємну згоду Дія.Підписом. Після цього Дія автоматично перевіряє інформацію в Держреєстрі актів цивільного стану громадян (ДРАЦС).

Розірвання шлюбу через Дію можливе лише за умови, якщо буде згода обох сторін. У випадку спільного рішення вже через місяць шлюб буде розірвано.

Як зазначається на порталі держпослуг, заяву про розірвання шлюбу можна відкликати, але є дедлайн — не пізніше ніж за 4 години до запланованої відеоконференції.

До запровадження нової послуги парам, які вирішили розлучитися, необхідно було подавати паперові документи та мінімум двічі відвідати відділ ДРАЦС. Однак розлучення через Дію з дітьми неможливе. За наявності спільних неповнолітніх дітей, розірвання шлюбу однаково відбуватиметься через суд.

Ще один важливий момент: якщо пара має спільне майно, його ділитимуть окремо за домовленістю або в судовому порядку, бо онлайн зафіксують лише сам факт розлучення.

Якщо подружжя не користується порталом держпослуг Дія, тоді у випадку розлучення треба у звичайному порядку подавати заяву особисто у відділ Держреєстру актів цивільного стану.

Портал послуг також оприлюднив відео із покроковою інструкцією розірвання шлюбу онлайн.

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Скільки коштує розлучення у 2026

Ініціатор розірвання шлюбу онлайн оплачує послугу єдиним платежем, коли подає заяву. Ця послуга коштує 2 872 грн, повідомляється на сайті Міністерства цифрової трансформації.

Тим часом вартість офлайн-процедури відрізняється залежно від подальшого процесу. Просте розлучення через ДРАЦС може коштувати сотні гривень, а от складна судова справа, де є поділ спільного майна та спор щодо дітей — десятки тисяч гривень.

Найдешевшим варіантом є розлучення через ДРАЦС, якщо є взаємна згода та нема спільних неповнолітніх дітей. У такому випадку адміністративний збір за реєстрацію заяви коштуватиме лише 510 гривень.

Якщо розлучення відбувається через суд, тоді необхідно оплачувати судовий збір, розмір якого залежить від вимог сторін. Позов про розірвання шлюбу без додаткових вимог коштує у 2026 році 1 211 гривень.

Раніше ми повідомляли про те, що в Україні у 2026 році громадяни одружуються на 16% більше, ніж у 2025-му. Зокрема, зростає кількість шлюбів, зареєстрованих онлайн.

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