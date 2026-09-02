Для тебе Новини
Реклама

48% дітей не хочуть повертатися до школи — дослідження 2026

Марина Слизовська, редакторка сайту 02 Вересня 2026, 18:15 4 хв.
Труднощі дітей у школі
Фото Pexels

Завантаження

Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь