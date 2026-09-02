48% дітей не хочуть повертатися до школи — дослідження 2026

Небажання йти до школи або повертатися до навчання стало найчастішим негативним проявом, який батьки помічали у дітей перед стартом 2026/27 навчального року. Про те, що спостерігали це часто або майже щодня, повідомили 47,9% опитаних. Така статистика психічного здоровʼя школярів зібрана на основі опитування 915 батьків та інших законних представників дітей 6–17 років в Україні та за кордоном. Дослідження провела команда платформи qui.help.

Які ще труднощі часто помічають батьки

Серед інших негативних проявів, які батьки помічали часто або майже щодня:

36,2% — дратівливість;

35,6% — труднощі з концентрацією;

29,2% — проблеми зі сном;

25% — хвилювання та страхи.

Після небажання йти до школи найчастіше батьки помічали дратівливість і труднощі з концентрацією. Майже третина також регулярно бачила у дітей проблеми зі сном.

“Не хоче вчитися” і “не хоче йти до школи” — різні речі

Коли дитина не хоче вчитися, йдеться про мотивацію: нецікаво, надто складно, немає відчуття успіху, велике навантаження. Коли дитина не хоче йти до школи, причина може бути в середовищі: стосунках з однокласниками чи вчителями, тривозі, втомі, відчутті небезпеки.

Анкета вимірювала саме небажання йти до школи або повертатися до навчання, але не встановлювала його причину. За цим показником можуть стояти і труднощі з навчанням, і напруження, пов’язане зі шкільним середовищем.

З віком психологічних труднощів у школярів більшає

З віком середня кількість регулярних негативних проявів, яких спостерігали батьки, зростає:

1,5 із 7 у дітей 6–9 років;

2,3 у 10–12 років;

2,6 у 13–15 років;

3,3 у 16–17 років.

Водночас позитивних проявів стає менше: від 4,5 із 6 у молодших школярів до 2,9 у підлітків. Найбільша зміна помітна вже між групами 6–9 і 10–12 років.

— Відбувається перехід із молодшої в середню або старшу школу: діти поступово перестають бути зовсім дітьми, наближаються до пубертату, і водночас змінюється спосіб мислення. Вони переходять від конкретного мислення до абстрактного — починають більше замислюватися про складніші речі: стосунки, почуття, власну ідентичність, сенси, своє місце серед інших, — пояснює лікарка-психотерапевтка Катя Скурат.

Що найбільше хвилює батьків в Україні та за кордоном

Родини в Україні найбільше непокоїть безпека школярів: обстріли, тривоги, загрози, повʼязані з війною. Її назвали 55,2% респондентів в Україні і лише 2% — за кордоном.

За кордоном батьки значно частіше називали стосунки з однолітками — 40,1%, мовну або культурну адаптацію — 18,8% та булінг — 15,7%. Для порівняння, в Україні булінг назвали 5,8% батьків.

Як батьки оцінюють готовність дітей до навчального року

У середньому батьки оцінили психологічну готовність дітей до нового навчального року на 6,08 бала з 10. Медіанна оцінка — 7 балів.

Батьки дітей за кордоном оцінювали їхню готовність трохи вище — 6,5 бала з 10 проти 6,0 в Україні.

Найвищою готовність була у дітей 6–9 років — у середньому 6,6 бала. У 10–12 років вона знижувалася до 5,8, а у 13–15 і 16–17 років — до 5,5.

Чого батьки очікують від школи

В опитуванні найчастіше батьки називали:

Безпечний і передбачуваний навчальний процес — 45,6%.

Більше підтримки й уваги з боку вчителів — 43%.

Врахування стану, темпу й індивідуальних потреб дитини — 40,8%.

Доступ до шкільного або іншого психолога назвали 14,5%.

Коли небажання йти до школи вже потребує уваги

Загалом 23,5% батьків сказали, що емоційні або поведінкові труднощі помітно чи дуже сильно заважали дитині в повсякденному житті.

Небажання йти до школи після канікул може бути звичайною реакцією на повернення до режиму й навчального навантаження. Важливіше спостерігати, як часто воно повторюється і наскільки труднощі впливають на повсякденне життя.

Якщо небажання йти до школи стає регулярним та помітно впливає на сон, навчання, спілкування та звичні справи, варто спробувати зрозуміти причину й за потреби звернутися по професійну допомогу до психолога.

Дані: анонімне онлайн-опитування qui.help, серпень 2026 року, 915 опитаних батьків та інших законних представників дітей віком від 6 до 17 років; 718 дітей (78,5%) протягом останніх шести місяців переважно перебували в Україні, 197 (21,5%) — за кордоном.

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