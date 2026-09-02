Ціни на продукти в Україні можуть зрости на 2,5%: у Мінагрополітики назвали причину

Ціни на продукти в Україні можуть зрости максимум на 2,5% через перебудову логістики після російських ударів по продовольчих складах. Про це заявив міністр аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький в ефірі телеканалу Суспільне.

Російські удари змінюють систему постачання продуктів

За словами Висоцького, Росія регулярно обстрілює продовольчі склади. Через це підприємствам доводиться шукати нові способи зберігання та доставки продукції, аби уникати великих втрат і не допустити перебоїв із постачанням.

Одним із головних рішень стала децентралізація системи. Продукцію планують розміщувати меншими партіями та доставляти безпосередньо від виробника до місця продажу.

— Один з ключових елементів нової моделі постачання продовольства — розміщення невеликими партіями. Друге — пряма доставка безпосередньо від виробника до місця реалізації. Для нас важливо децентралізувати цей підхід, унеможливити масштабне одночасне руйнування великих обсягів продукції. Разом із тим це дозволяє забезпечити українців необхідною продукцією вчасно та відповідної якості, щоб не було перебоїв із постачанням, — наголосив Тарас Висоцький.

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Чи подорожчають продукти в Україні

Перебудова логістики впливає не лише на виробників і постачальників, а й на роботу магазинів. У торговельних мережах в окремий момент може бути менше певних видів товарів, однак це не означає, що продукція зникне з продажу або виникне дефіцит.

Додаткові витрати виникають насамперед через перевезення та зберігання товарів. Саме вони можуть частково позначитися на кінцевій ціні для покупців.

—Перехід до більш децентралізованої моделі постачання потребує додаткових транспортних витрат, що може вплинути на ціну товару. Також може змінитися вартість складських послуг. Водночас, за оцінкою Мінагрополітики, це не має призвести до суттєвого подорожчання продуктів харчування – максимум до 2,5%, — зазначив Тарас Висоцький.

У деяких регіонах знищено до 90% складської інфраструктури

Російські атаки завдають шкоди не лише продовольчим запасам, а й об’єктам, які забезпечують їхнє виробництво, зберігання та доставку. Йдеться про виробничі, торговельні та логістичні об’єкти.

За даними Мінагрополітики, в окремих регіонах знищено до 90% інфраструктури, яку використовували як склади. За підрахунками Forbes Україна, Росія знищила близько 400 тисяч квадратних метрів складських приміщень.

Висоцький також запевнив, що наразі Україна має необхідні потужності для зберігання овочів.

Основні овочі, зокрема ті, що входять до традиційного борщового набору, планують виростити в достатній кількості. Тож вони мають залишатися доступними для українських споживачів.

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