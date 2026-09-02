Для тебе Новини

Ціни на продукти в Україні можуть зрости на 2,5%: у Мінагрополітики назвали причину

Юлія Хоменко, редакторка сайту 02 Вересня 2026, 12:00 3 хв.
Ціни на продукти в Україні: що відбувається з постачанням
Фото Pexels

Завантаження

Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь